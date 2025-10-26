Tigres rugen antes del Clásico con triunfo 2-0 ante Xolos

Los felinos vencieron 2-0 a Tijuana con anotaciones de Gignac y Correa, hilando 11 partidos sin derrota y afinando detalles rumbo al duelo regio

Esta noche Tigres vence 2-0 a Xolos de Tijuana, asegurando su clasificación a la Fase Final del Apertura 2025 y llegando a 32 unidades, que lo colocan de forma permanente en la segunda posición general. Con goles de André-Pierre Gignac y Ángel Correa, los de la UANL ligan 11 juegos sin perder en la Liga MX tras su victoria ante Tijuana, que falló un penalti.

TIGRES DOMINA, PERO NO LA METE

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx, además de rendirle homenaje a la memoria del exfutbolista y director técnico mexicano Manuel Lapuente, el nazareno tapatío Jorge Abraham Camacho Peregrina hizo sonar su ocarina y con esto se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Washington Sebastián Abreu Gallo.

Y fue la localía quien desde un principio buscó ofender la meta defendida por José Antonio Rodríguez, justo cuando marcaba el cronómetro el minuto 1’ de tiempo corrido tejieron una jugada por el costado izquierdo de su ataque Ozziel Herrera y que cede a André-pierre Gignac, el galo asiste a Juan Brunetta que dispara a la puerta del cuadro tijuanense y anota el 1-0. Pero, tras ser revisada jugada en el VAR se determinó que el dorsal 11 cometió una falta y se anula la anotación.

La localía no dejaba de ejercer presión en el rectángulo verde de Ciudad Universitaria donde eslabonaban jugadas con llegadas a velocidad por los costados y disparos desde linderos del área, los cuales hacían que la escuadra de la ‘jauría’ se empleara a fondo para evitar el peligro que merodeaba su marco de manera constante.

A los 13' de tiempo corrido Jesús Angulo se interna por la pradera izquierda y asiste a Juan Brunetta quien, remata de pierna izquierda y el balón pasa muy cerca del palo derecho del cuadro fronterizo. Y a los 16’ minutos Javier Aquino envió un centro al área que remata Brunetta con la derecha y el obús pasó muy cerca del palo derecho de Toño Rodríguez.

El dominio de los del ‘Conde’ Pizarro era abrumador y cuando el cronómetro marcaba los 21' de acción un contraataque de Brunetta que a gran velocidad cede el esférico al francés André-pierre Gignac, quien conecta con la derecha y el balón pasa rozando la zona derecha de la portería.

La primera de peligro para los dirigidos por el ‘Loco’ Abreu llegó a los 27’ minutos, cuando el cancerbero argentino Nahuel Guzmán comete una supuesta falta dentro del área a un jugador de Xolos, luego de ser consultada la acción en el VAR se decreta la anulación de la marcación.

A los 34’ de tiempo corrido nuevamente Juan Brunetta con asistencia de Fernando Gorriarán, genera otra llegada de peligro en la meta de los fronterizos, al rematar con la derecha desde fuera del área y ‘la redonda’ sale rozando el lado derecho de la meta rival.

Los 44' minutos se leían en la pantalla del 'Volcán' cuando un remate desde fuera del área de Ozziel Herrera, es rechazado por la zona defensiva de los de Sebastián Abreu. El cronómetro indicaba los 45' minutos y el árbitro Camacho Peregrina decretó cuatro minutos más de alargue en la batalla, en ellos los de la ‘U’ no cesaron en atacar a los de Tijuana y al cumplirse el tiempo añadido se decretó el final de la primera parte.

GOLES QUE HACEN DIFERENCIA

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, los del ‘Conde’ salieron con su mismo once a inicial, pero los del ‘Loco’ realizaron una modificación, al mandar al campo al delantero Adonis Preciado en sustitución de Alan Vega. Los de la ‘jauría’ buscaron internarse al área rival y uno de sus jugadores es derribado, marcando el Juez Central tras consultar el VAR la pena máxima.

El cobro lo realizó el dorsal 10 Kevin Castañeda que conecta de derecha al ángulo inferior izquierdo, lugar al cual se lanzó el portero felino Nahuel Guzmán, atajando el balón y evitando la anotación de la escuadra nativa de ‘donde inicia la Patria’.

Con el ingreso del ex Atlético de Madrid, Ángel Correa, los de la UANL quiso explotar su arsenal ofensivo. Siendo entonces que a los 60' de acción ‘Angelito’ Correa le roba un balón a Kevin Escamilla y asiste para André-Pierre Gignac quien remata de derecha y coloca el esférico a palo contrario, dejando sin oportunidad al arquero José Antonio Rodríguez para el 1-0 en favor de los de la ‘U’.

Por momentos prolongados, la delantera de los auriazules eslabonó su ataque con llegadas de peligro latente provocadas por Correa, Juan Brunetta y el galo Gignac; en la búsqueda de encajar el obús en la red enemiga y acrecentar la ventaja sobre la visita y asegurar la calificación nuevamente a la Liguilla.

‘Tanto fue el cántaro al agua’ hasta que cayó el 2-0 a los 73' minutos, siendo Ángel Correa que a pase de Juan Brunetta amplió la ventaja de los universitarios; Brunetta conduce magistralmente desde su terreno y se interna por el centro de la cancha a gran velocidad, luego de unos quiebres y pinceladas cede a Correa, quien solo hace el pase a la red.

Mientras que en la tribuna la fiesta era palpable el apoyo de sus aficionados, con cánticos, porras y vítores hacia los futbolistas de la ‘U’, en el campo los auriazules correspondían con llegadas de gran peligro hacia la meta de Toño Rodríguez. Ambos equipos realizaron una serie de modificaciones, enviando jugadores de refresco que generaran peligro en su ataque y que amurallaran su zona defensiva.

El reloj marcaba los 90' minutos y el nazareno Jorge Abraham Camacho Peregrina consideró añadir cinco minutos de reposición en el encuentro. Los felinos intentaron en distintos momentos incrustar el balón en la meta de los de Tijuana, pero ya la diferencia en el marcador estaba definida. Ya terminado el tiempo añadido se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo sábado 1 de noviembre en partido correspondiente a la jornada 16 el cuadro de la UANL se enfrentará a los Rayados del Monterrey en el Estadio BBVA, la batalla está programada para las 19:05 horas. Sí amigo lector, hay Clásico en el ‘Gigante de acero’ el siguiente fin de semana y, desde esta trinchera les informaremos lo sucedido.