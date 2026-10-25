Tigres rescata empate en Pumas y mantiene opción de liguilla

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich llegan a 15 puntos, están a cinco puntos de zona de Liguilla... y restan nueve puntos por disputarse.

Tigres mantiene posibilidades matemáticas de llegar a la Liguilla al empatar 1-1 de visita ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, en la Jornada 15 de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con el punto, los dirigidos por el técnico Víctor Manuel Vucetich llegaron a 15 unidades, se colocaron en el sitio 14 de la Tabla General y están a cinco puntos de la zona de fase final.

El siguiente juego de los de la UANL será el próximo sábado a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo ante Pachuca, en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Roberto Morales, al minuto 56, puso adelante 1-0 a Pumas con remate adentro del área, tras centro raso por izquierda.

Juan Brunetta, al minuto 76, emparejó los cartones 1-1 con disparo raso adentro del área.

Al minuto 85, Ozziel Herrera de "La U" sacó un disparo de media distancia, en busca de la remontada, pero Keylor Navas desvió el obús.

Al 86', Navas atajó también un cabezazo de Ozziel.

Al 90', Brunetta tuvo el 2-1 a favor de los nicolaítas en los botines, pero estrelló su tiro en el guardameta de la UNAM.