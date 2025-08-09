Tigres recibe a Puebla con la mirada en el liderato de la Liga MX

En el inicio de la cuarta jornada del campeonato, los Tigres saldrán a sacar provecho de su condición de local para tratar de hacer daño al Puebla

Tigres UANL recibirá este viernes al Puebla con todo a favor para sumar tres puntos y alcanzar al Pachuca en el liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

En el inicio de la cuarta jornada del campeonato, los Tigres saldrán a sacar provecho de su condición de local para, con un ataque encabezado por Correa, tratar de hacer daño al decimocuarto de la tabla de posiciones, que suma una victoria y dos reveses.

Tigres, dirigido Guido Pizarro, se clasificó esta semana a los cuartos de finales de la Leagues Cup y asumirá con buen estado de ánimo la reanudación del torneo de liga. De vencer al Puebla y hacerlo por tres goles de ventaja o más, el equipo subirá al primer lugar por mejor diferencia de goles que los Tuzos.

Con una de las plantillas mejor balanceadas del campeonato, los regios son candidatos al título; ganaron sus dos primeros partidos, después de lo cual sumaron dos triunfos y un revés en la Leagues Cup.

Puebla también ganó dos y perdió uno en el certamen entre las ligas de México y Estados Unidos; de momento está en zona de clasificación, pero quedará fuera, si el Juárez FC gana o empata hoy ante el New York Red Bulls.