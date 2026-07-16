Tigres presenta su nueva piel para el Apertura 2026

El diseño destaca por una versión renovada de la tradicional franja azul sobre el pecho y detalles inspirados en la cultura popular mexicana

A un día del arranque del Torneo Apertura 2026, Tigres dio a conocer su nuevo uniforme de local, una camiseta que apuesta por la tradición del club y que toma como principal inspiración uno de los símbolos más reconocibles de la institución: la histórica franja azul sobre el pecho.

La nueva indumentaria mantiene el característico color amarillo que ha identificado al equipo durante décadas, pero incorpora detalles renovados que buscan reflejar la evolución de la institución sin perder la esencia que la ha convertido en una de las más reconocidas del futbol mexicano.

El elemento central del nuevo diseño es la tradicional banda azul que cruza la parte frontal del jersey y que ahora adquiere mayor protagonismo visual.

La palabra "Tigres" aparece en un formato más grande y con una tipografía inspirada en la rotulación popular mexicana, un detalle que busca reforzar la identidad del club y conectar con elementos representativos de la cultura nacional.

El uniforme también incorpora cuello redondo, acabados en contraste en mangas y cuello, además del escudo del club al frente.

🫀🐯 Hay sentimientos que nunca dejan de latir.



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Uno de los detalles más llamativos se encuentra en la parte posterior de la camiseta, donde aparece la leyenda "La Banda de San Nicolás".

El mensaje es un reconocimiento directo a los Incomparables, grupo de aficionados que ha acompañado al equipo a lo largo de los años y que forma parte fundamental de la identidad de la institución.

Cabe señalar que la nueva camiseta fue presentada como una evolución de uno de los símbolos más importantes del equipo, manteniendo intactos los colores y elementos que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Tigres, señaló que el uniforme representa el crecimiento que ha tenido la institución dentro y fuera de las canchas.

"Este nuevo jersey celebra la evolución de un símbolo que ha acompañado algunos de los momentos más importantes del club y que hoy representa el crecimiento que seguimos construyendo dentro y fuera del terreno de juego", expresó.

Listo para el debut en el Apertura 2026

La presentación del uniforme llega en la antesala del inicio de una nueva campaña para el conjunto universitario.

Tigres debutará en el Apertura 2026 este jueves 16 de julio frente a Tijuana, en punto de las 21:10 horas.