Tigres presenta 'Socio Tigre', programa de lealtad para afición

Tigres presentó 'Socio Tigre', su nuevo programa de lealtad diseñado para recompensar la fidelidad de su afición mediante puntos, beneficios y experiencias

El Club Tigres dio a conocer el lanzamiento de “Socio Tigre”, su nuevo programa oficial de lealtad, con el que busca reconocer y recompensar la pasión de sus seguidores mediante una plataforma digital que ofrecerá puntos, beneficios y experiencias exclusivas.

La iniciativa forma parte de la estrategia del club para evolucionar su relación con la afición, particularmente con los llamados “Incomparables”, al incorporar un modelo de fidelización similar al que ya opera en otras industrias.

Registro gratuito y acumulación de puntos

El programa funcionará a través del sitio TigreTienda.com, donde los aficionados podrán registrarse sin costo y crear un perfil personalizado desde el apartado “Mi cuenta”.

Una vez inscritos, los usuarios podrán acumular puntos mediante distintas acciones dentro del ecosistema del club, como la compra de productos oficiales, en línea o en tiendas físicas, la asistencia a partidos en el Estadio Universitario, tanto del equipo varonil como femenil, así como la participación en dinámicas digitales.

Para integrar correctamente la actividad del usuario, será necesario vincular el registro con el número asociado a su cuenta en la plataforma de venta de boletos del club, lo que permitirá sumar puntos por asistencia y transacciones.

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Recompensas y experiencias exclusivas

Los puntos acumulados podrán canjearse por una amplia variedad de recompensas, que van desde productos oficiales hasta experiencias únicas dentro del entorno del club.

Entre los beneficios destacan la posibilidad de bajar a cancha durante el calentamiento previo a un partido, asistir a entrenamientos, realizar recorridos por el Estadio Universitario, obtener artículos autografiados o incluso participar en campañas oficiales del equipo.

Además, cada usuario podrá consultar en su perfil información detallada como su nivel de membresía, puntos acumulados, historial de compras, logros, estadísticas personales y próximos encuentros en casa.

Versión premium con beneficios ampliados

El programa también contempla una modalidad de paga denominada “Socio Tigre Oro”, con un costo de $500 pesos por temporada.

Este nivel ofrece ventajas adicionales como encuentros con jugadores, acceso a conferencias de prensa, boletos VIP, participación en la fotografía oficial del club, preventa de entradas y envíos gratuitos en compras realizadas en la tienda oficial, además de un bono inicial de puntos.

El club informó que los puntos serán personales, intransferibles y tendrán vigencia durante una temporada completa, es decir, en los torneos de Apertura y Clausura.

Asimismo, adelantó que próximamente el programa contará con una aplicación móvil propia, con la que se buscará centralizar la experiencia del aficionado y facilitar el acceso a sus beneficios.