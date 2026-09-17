Tigres presenta a sus refuerzos del Apertura 2026

De cara a la jornada 9 del torneo, Tigres presentó ante los medios de comunicación a los cinco refuerzos que llegaron al club para este Apertura 2026

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Tigres realizó la presentación oficial de sus nuevos refuerzos del actual Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un evento celebrado en la sala de prensa del Estadio Universitario, donde la directiva felina dio la bienvenida a los jugadores.

Los futbolistas Guillermo “Memote” Martínez, Emiliano Gómez, Ricardo Monreal, Mauro Lainez y Alan Franco fueron presentados ante los medios de comunicación como las incorporaciones que se suman al proyecto auriazul para afrontar los compromisos de la Liga MX.

El evento estuvo encabezado por Víctor Manuel Vucetich, quien actualmente se desempeña como técnico interino y vicepresidente deportivo del club, y por Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Tigres.

Ambos se encargaron de dar la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo y destacar la importancia de reforzar al plantel para mantener las aspiraciones competitivas de la institución.

Durante el acto, los refuerzos manifestaron su entusiasmo por vestir la camiseta auriazul y coincidieron en que llegan con el compromiso de aportar su experiencia y calidad para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos en el torneo.

Entre las recientes incorporaciones destaca la del delantero mexicano Guillermo Martínez, quien llegó procedente de Pumas para reforzar el ataque felino, además del uruguayo Emiliano Gómez, proveniente de Puebla.

También fueron presentados Ricardo Monreal, Mauro Lainez y Alan Franco, quienes buscarán ganarse un lugar dentro del esquema del conjunto universitario.

La presentación de los nuevos elementos se dio en la antesala de una etapa clave del Apertura 2026, donde el conjunto de San Nicolás intentará consolidar su proyecto deportivo y escalar posiciones en el actual certamen.