Tigres pierde 2-1 ante LAFC y su clasificación está en riesgo

Si los felinos quieren avanzar a la siguiente ronda, deben esperar que Pumas o Juárez no ganen sus partidos; si ambos triunfan, Tigres quedará eliminado

Esta noche en el BMO Stadium los Tigres de la UANL pierden 2-1 ante Los Ángeles FC, para quedar a la expensa de los resultados que se arrojen mañana en los equipos mexicanos de la Leagues Cup. Las anotaciones corrieron a cargo por Edgar López y por partida doble del venezolano David Martínez.

La escuadra dirigida por Guido Pizarro cayó por vez primera en el Torneo y en sus últimos cuatro partidos oficiales que ha disputado, dejando ver áreas de oportunidad en distintas zonas del rectángulo verde. Como dato adicional, un par de intervenciones de su arquero Nahuel Guzmán hizo que el marcador no fuera mas abultado.

LAFC LA QUE TUVO, LA METIÓ

Al finalizar con los protocolos establecidos en el Torneo denominado Leagues Cup y luego de hacer sonar su silbato el Juez Central uruguayo Héctor Martín Martínez se inició el duelo entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos del estadounidense Steven Emil Cherundolo; fueron los de la UANL quienes se posicionaron del esférico y se volcaron al ataque sobre la meta de los ‘angelinos’ con la firme intención de hacerle daño.

Por vez primera desde su llegada a la institución universitaria, alinearon de inicio el argentino Ángel Martín Correa Martínez y el francés André-pierre Christian Gignac. Si bien es cierto que, a pesar de que el ataque de los auriazules era muy vistoso en sus líneas tanto defensiva como ofensiva, lucen sumamente sólidas, LAFC se posicionó muy ordenado en su línea defensiva.

A los 10’ de tiempo corrido Kenny Nielsen realiza una falta en contra de Correa para cortar el avance universitario y el nazareno uruguayo Héctor Martínez le mostró la tarjeta amarilla por juego peligroso.

Y fue a los 12’ minutos de iniciado el cotejo cuando se presentó la primera de peligro por parte de los de la ‘U’, cuando la dupla entre el galo y el pampero se hizo presente con un desborde de Correa quien cede el esférico al movimiento de André-pierre y éste disparó y el balón pasó apenas por encima del marco defendido por el cancerbero canadiense Thomas Hasal.

Great save! 🧤😎 Thomas Hasal aguantó el tiro de Ángel Correa to keep the tie!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/CkK3hiiIBx — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025

Los de la UANL siguen con un dominio abrumador sobre los de ‘Negro y Dorado’ con llegadas como ‘cuchillo en mantequilla’ por los costados, ejecutando disparos desde linderos del área y un notorio juego de conjunto.

El reloj marcaba los 24’ de acción cuando el equipo de la MLS, que vistió de negro total, remata David Martínez de zurda desde fuera del área un pase de ‘testa’ de Adam Saldaña. Y cuatro minutos después Artem Smoliakov manda su pase para que Frankie Amaya la prendiera con la derecha, ya posicionados en el área de los universitarios.

Una situación lamentable para el equipo de Los Ángeles se presentó a los 33’ de tiempo corrido, cuando Jeremy Ebobisse sufre una lesión y es cambiado por Timothy Tillman. A los 35’ de acción Timothy Tillman sufrió falta en el área por parte de Fernando Gorriarán y el Juez Central sin dudarlo marca el penalti.

¡Pegan primero! 🔥⚽️ @LAFC takes the lead with a penalty perfectamente cobrado por David Martínez!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/qDtrPsWrJd — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025

A los 38’ minutos David Martínez cobra la pena máxima y convierte en gol su disparo de zurda, lejos del alcance del arquero Nahuel Guzmán que nada pudo hacer para atajar el esférico. Con esto, LAFC se va arriba en la pizarra 1-0. A los 42’ de acción Ozziel Herrera recibe una asistencia del sudamericano Correa y remata con la pierna, el balón sale ‘zumbando’ el palo derecho de la meta de los ‘The Black and Gold’.

El nazareno Héctor Martín Martínez decretó cuatro minutos de alargue en la batalla y al cumplirse el agregado se decretó el final de la primera parte, con el marcador en favor de los ‘angelinos’ por la mínima diferencia.

UN EQUIPO ANGELINO QUE DEFINIÓ A SU FAVOR

Para la segunda mitad de la batalla, los de Los Ángeles enviaron a la cancha a Mark Delgado y Mathieu Choinière en lugar de Adam Saldaña y Yaw Yeboah. Por su parte, los de la ‘U’ mandó al terreno de juego a Edgar López en lugar de André-pierre Gignac.

¡ROAR! 🐯⚽️ 'Gacelo' López empata el partido para @TigresOficial con tremendo header with just three minutes on the field!#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/AFCtUCJRio — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025

Con un equipo de Tigres herido en su orgullo y con la necesidad de igualar el marcador de forma breve, salieron con un planteamiento netamente ofensivo. A los 46' de acción, Édgar ‘Gacelo’ López remata de cabeza un pase de Juan Brunetta, quien cobró una falta, para emparejar los cartones 1-1. Esto hizo que los dirigidos por el ‘Conde’ Pizarro se motivaran aún más y se aplicaran a fondo en su accionar en el rectángulo verde del BMO Stadium.

Por momentos, el partido se volvió ríspido en su accionar. Ambos clubes no cedían ni un centímetro del rectángulo verde en una lucha deportiva. El equipo a quienes También se les llama ‘Falcons’ puso en aprietos un par de ocasiones el marco defendido por el argentino Nahuel Guzmán, quien con vistosas intervenciones cerró la cortina de su portería.

Tanto fue ‘el cántaro al agua’ hasta que a los 63’ de acción vino el 2-1 en favor de los representantes de la MLS, el ucraniano Artem Smoliakov tejió un contraataque con el novato venezolano David Martínez, quien remata de zurda y vence la meta de Guzmán. Los timoneles Pizarro y Cherundolo realizaron una serie de modificaciones en su equipo, buscando darles frescura a sus llegadas con los hombres de cambio.

He did it again! 🔥⚽️ Tremenda jugada de David Martínez to get the brace y @LAFC recupera la ventaja! #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/0rcFv7tWbQ — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025

El cronómetro no paraba en su andar y las fuerzas en el ataque estaban muy niveladas y a los 80’ de tiempo corrido vino un trallazo del mediocampista de los de amarillo total Juan Brunetta que hizo cimbrar el poste del arquero Thomas Hasal, quien solo vio como temblaba el madero.

El equipo angelino ‘no solo veía lo duro, sino lo tupido’ del ataque felino, quienes hicieron de todo para conseguir la diana que le traería el empate; con llegadas por los costados, un posicionamiento permanente de balón y tiros desde fuera del área que hizo que el cancerbero de los de la MLS se aplicara a fondo.

El nazareno uruguayo Héctor Martínez consideró añadir cinco minutos de reposición en el encuentro. Pero, vino un ‘tira-tira’ en el área de los estadounidenses donde se reclamó una mano en el área y tras consultarlo en el VAR (video assistant referee) se determinó que no existió la falta.

TO THE CROSSBAR! 😱 Disparo de Brunetta que se quedó a nada de entrar#LeaguesCup2025 pic.twitter.com/XefLld2If3 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025

Un testarazo de Joaquim a los 90+5 tras el cobro de una falta en linderos del área, pasó muy cerca de la meta angelina. Ya terminado el tiempo añadido se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central y la victoria de 2-1 del LAFC.

El próximo martes 19 y miércoles 20 de agosto de 2025 se jugará la fase de cuartos de final del Torneo, en donde los de la ‘U’, si la combinación de los resultados así lo permiten, esperará la hora y el lugar para enfrentar a su rival.