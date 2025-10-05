Los felinos ganaban 1-0, pero fallan opciones claras de gol y La Maquina les iguala de último momento en tiempo de compensación

Esta tarde Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán. Los de la ‘U’ ganaban 1-0, pero fallaron opciones claras de gol y esto fue una bocanada de aire fresco para ‘La Máquina', que les iguala en tiempo de compensación. Las anotaciones corrieron a cargo de Juan Brunetta por los felinos y por los celestes lo hizo Ángel Sepúlveda.

Con este resultado, los de la UANL refrendaron el quinto peldaño de la tabla general, además de hilvanar su octava batalla sin derrota.

EL DUELO ESTRATÉGICO ERA EVIDENTE

Previo al duelo ante Cruz Azul, la directiva universitaria rindió un homenaje a Nahuel Guzmán, quien consiguió la hazaña de mantener su portería en cero durante 200 duelos oficiales. También sus compañeros dieron tributo al ‘Patón', ya que realizaron sus ejercicios de calentamiento previo al duelo portando un jersey conmemorativo, con la leyenda ‘200 veces Nahuel’, reafirmando la huella imborrable que el arquero ha dejado en la institución.

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX y de hacer sonar su silbato el Juez Central sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas y desplegarse un enorme tifo haciendo alusión al guardameta argentino, se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Nicolás Ricardo Larcamón.

Con una formación muy similar en el rectángulo verde del ‘Volcán’, en donde el medio campo se plagó de futbolistas tanto de la ‘U’ como de la máquina celeste, así se percibía desde las alturas del coso nicolaíta, que era también iluminado por una hermosa Luna llena.

Mas sin embargo, ambos clubes practicaron cuando tenían posesión del esférico un futbol vertical que se desarrollaba por los costados a gran velocidad y un toque de bola de primera intención que les permitía poner en peligro la meta enemiga. Fue entonces que, a los 7’ de tiempo corrido, Ángel Correa cede el obús a Ozziel Herrera, que remata de zurda y el balón pasó muy cerca del madero derecho del arco defendido por Kevin Mier.

Las zonas defensivas se plantaron como verdaderas murallas que no permitían pasar ‘ni el aire’ y que el duelo de estrategias generado por ambos timoneles se asemejaba a un tablero de ajedrez, con movimientos quirúrgicos en un vaivén permanente por todos los sectores del terreno de juego.

A los 21’ de acción, Carlos Rotondi cede la de gajos a Gabriel Fernández, quien conecta de testa y su remate fue parado por Nahuel Guzmán justo bajo los tres palos blancos. Los celestes buscaron en distintos momentos del juego lanzar disparos desde fuera del área con la intención de clarear al cancerbero nacido en Santa Fe, Argentina.

En su afán de generar peligro sobre el arco de los capitalinos luego de un centro ‘a la olla’, Willer Ditta es arrollado por su guardameta Mier, cuando este salió a cortar por alto el esférico y en la acción dejó tendido a su defensor al ser arrollado, todo esto sucedió cuando el cronómetro marcaba los 36’ minutos.

La pantalla del Estadio Universitario indicaba los 45' minutos y el nazareno López Peñuelas decretó tres minutos de alargue en la batalla, que al cumplirse el agregado, se decretó el final de la primera mitad; con un empate ‘a roscas’.

UN MERECIDO EMPATE SE GESTÓ

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Tigres como Cruz Azul no tuvieron modificaciones en el campo nicolaíta, saliendo con la misma oncena y la firme determinación de mantener el buen espectáculo. Cabe añadir que, no solo el planteamiento entre ambos directores técnicos era muy similar, también su atuendo en color negro lo fue.

La temática para la parte complementaria fue una total copia al carbón de lo visto en el primer tiempo, con un duelo copado en la media cancha, un ataque que asemejaba a un vendaval por los costados que entraban como ‘cuchillo en mantequilla’ y disparos desde linderos del área a la portería de Nahuel Guzmán.

La primera de peligro de la segunda parte fue a los 50’ de acción y estuvo a cargo de Juan Brunetta, quien disparó de pierna derecha y el esférico terminó por anidarse en el marco encomendado al cafetalero Kevin Mier, que con un vistoso vuelo no pudo detener el trallazo, luego de tejer la jugada con Ángel Correa para el 1-0 en favor de los de la UANL.

De nueva cuenta, los de amarillo total volvió a tocar la puerta cruzazulina, cuando tres minutos después Brunetta conecta de pierna derecha desde linderos del área una asistencia del dorsal 77 Ozziel Herrera.

A los 61’ de acción, Fernando Gorriarán remata con la pierna derecha un pase de Brunetta y el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Pero la ‘máquina celeste’ buscó de distintas formas ofender la meta de los de la UANL; mas el esférico se negaba a besar la red de su enemigo deportivo.

Fue entonces que Nicolás Larcamón realizó la primera modificación en su oncena inicial, al enviar al terreno de juego a Ignacio Rivero en lugar de Lorenzo Faravelli a los 67’ de tiempo corrido. Mas la localía; a los 71’ minutos, de nueva cuenta Brunetta remata de derecha un ‘taquito’ enviado por Ángel Correa y que detiene el guardameta cementero Kevin Mier.

Cruz Azul atacó por izquierda, también por derecha, dispararon de todos lados del terreno de juego y en diversas ocasiones a base de centros al área pretendieron inquietar la portería encomendada al ‘Patón’ Guzmán que, junto con su zona defensiva, supo resolver las llegadas de peligro de quienes vistieron esta noche con un jersey gris con pantaloncillo azul marino y medias blancas.

A los 86’ de acción, Mateusz Bogusz del Cruz Azul remata con la pierna derecha el esférico y este se va demasiado alto. Y cuando en el reloj se leían los 90’ minutos, vino Juan Pablo Vigón que, tras una serie de vistosos dribles dentro del área enemiga, definió mal ante el achique que le hizo el cancerbero Mier y que al final perdió el balón.

El nazareno Ismael Rosario López Peñuelas consideró añadir cinco minutos más de reposición en el encuentro. A los 90+4 Joaquim Pereira comete una falta en favor de la visita, luego de que Ignacio Riveros sufrió una patada. El cobro corrió a cargo de Ángel Sepúlveda, quien, de derecha, lanza el obús con una frialdad al fondo de la portería para el 1-1. Ya para concluir la batalla, vino una falta en el área sobre Fernando Gorriarán, que el nazareno consideró que la acción fue limpia; a los 45+13 se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo viernes 17 de octubre, luego de cumplir con la fecha FIFA, en partido correspondiente a la jornada 13, el cuadro de la UANL se enfrentará al Necaxa en el Estadio Universitario; la batalla está programada para las 21:00 horas.