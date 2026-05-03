Tigres 'noquea' a Chivas y tiene pie y medio en Semifinales

Con goles de Angulo, Brunetta y el "Chicha", los dirigidos por Guido Pizarro están en una posición inmejorable para el partido de vuelta

El partido de ida se lo lleva Tigres, quienes vencieron 3-1 a las Chivas, esta tarde en el Estadio Universitario. Con este resultado, los de Guido Pizarro llegarán a la Perla Tapatía con una ventaja, que les permitirá planear con la motivación a tope su enfrentamiento del martes ante Nashville en la Concacaf Liga de Campeones.

Las anotaciones de los de amarillo total fueron obra de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez. Por los rojiblancos lo hizo Ricardo Marín. En el juego de vuelta los de la ‘U’ visitarán el Estadio AKRON para enfrentar nuevamente al ‘Rebaño sagrado’; el juego será el próximo sábado 9 de mayo en punto de las 19:07 horas.

UN PRIMER TIEMPO, ‘A LA UNA Y UNA’

Al concluir los protocolos establecidos por la Liga MX en una tarde nublada, que nos recuerda un refrán regiomontano muy popular: "si el Cerro de la Silla tiene sombrero, se viene el aguacero"; era lo que sucedía cuando el nayarita Vicente Jassiel Reynoso Arce hizo sonar su ocarina para el inicio de las acciones de la contienda entre los dirigidos por el argentino Guido Pizarro y los comandados por su compatriota Gabriel Alejandro Milito.

El parado en el rectángulo verde presentado por el ‘Conde’ Pizarro mostró un 4-2-3-1, mientras que, el cuadro del ‘Mariscal’ se acomodó en el ‘Volcán’ con un 3-5-2; en donde ambas escuadras salieron a pelear cada ápice del campo, desarrollando un juego de conjunto estratégico, atacando la meta rival de forma atrevida.

Fue entonces que a los 10’ de tiempo corrido Omar Govea filtra de derecha un pase desde tres cuartos de cancha y que recepciona Ricardo Marín, quien se quita la marca de Rômulo Zwarg y define de pierna zurda ante la salida de Nahuel Guzmán, para el 1-0 en favor de Chivas.

A los 23’ de acción con una asistencia de César Araújo y que Ángel Correa remató con la derecha que pasa muy cerca del marco defendido por Oscar Whalley, quien portó una indumentaria completamente en blanco. Los de la UANL en este momento tomaron la posesión del esférico, provocando que la escuadra tapatía estuviera en su zona defensiva.

Por momentos el duelo se volvió ríspido y las tarjetas amarillas fueron apareciendo. Nuevamente, a los 30’ minutos los de amarillo total tuvieron un acercamiento de peligro al área rival, cuando un testarazo de Rodrigo Aguirre, quien se ubicaba en el área rojiblanca, el cancerbero Whalley ‘se estira tan largo es’ y salva a su equipo de la igualada.

‘Tanto fue el cántaro al agua’ hasta que llegó el empate de 1-1 a los 45’ minutos, tras el cobro de un tiro de esquina por conducto de Juan Brunetta, aparece Jesús Angulo para rematar de cabeza y enviar el balón al fondo de las redes, dejando sin oportunidad al portero Oscar Whalley.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y el Juez Central Reynoso Arce indicó que se agregarían seis minutos más de compensación; en donde tanto los de amarillo total como los rojiblancos buscaron el gol sin conseguirlo; al consumirse el añadido el Árbitro Central marcó la finalización de la primera parte del encuentro.

SE VINO LA REMONTADA PARA LOS DE AMARILLO TOTAL

Para la parte complementaria, los de la Sultana del Norte modificaron su once inicial, mandando al terreno de juego a Diego Sánchez en lugar de Francisco Reyes. Los de la Perla de Occidente no realizaron cambios y saltaron a la grama del ‘Volcán’ los mismos jugadores que terminaron la primera mitad.

A los 46’ de acción se presenta una jugada en donde Ángel Correa remata de testa un centro enviado por Juan Brunetta desde la pradera izquierda de su ataque para el 3-1 en favor de los norteños.

El cronómetro seguía marcando el correr de los minutos en el duelo, cuando a los 51’ minutos con asistencia de Fernando Gorriarán, posterior a trenzar una serie de toques, la cual define Juan Brunetta de volea y conecta el esférico en el aire, mandando el obús a besar la red defendida por Oscar Whalley y así cantar el grito de gol que marcaba el 2-1 en favor de los del ‘Conde’ Pizarro.

GOL DE BRUNETTA



Tigres 2-1 Chivas pic.twitter.com/yU1O3T9JzL — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) May 3, 2026

El 3-1 cayó a los 54’ de tiempo corrido por obra de Diego Sánchez, que aprovecha un balón filtrado por Gorriarán y que luego de una gran conducción del esférico, define con la derecha desde linderos del área, encimando la de gajos a ras de pasto, en la consumación de un contraataque.

A los 57’ de acción, el contragolpe era la constante del cuadro felino, quienes aprovechaban la velocidad y juventud de su atacante ‘Chicha’ Sánchez para causar estragos en el área de los de la Perla de Occidente. Diego Sánchez, oriundo de la colonia Independencia de Monterrey, se volvió en ese jugador ‘descarado’, como se les nombraba en antaño.

De nueva cuenta, a los 64’ de tiempo corrido la película se repetía, Ángel Correa cede el balón al ‘Chicha’, quien encara al defensor Bryan González y llega a línea de fondo, para conectar un centro que nadie pudo rematar y que pasa muy cerca de la línea de fondo de Chivas.

Gol del CHICHAAAA!!!



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Otra vez, una asistencia de Diego Sánchez provoca un remate de Juan Francisco Brunetta, el cual se presenta a los 74’ minutos, el cual conecta de pierna derecha y el balón se va muy por encima del madero del cancerbero Whalley.

Las modificaciones por ambos directores técnicos provocaron que las diversas zonas de la cancha se nulificaran en su accionar, causando una batalla deportiva mas pareja en ambos bandos. El ‘vaivén’ del esférico era notorio

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Vicente Jassiel Reynoso Arce decidió agregar cinco minutos de reposición. Con un Tigres volcado en plenitud al ataque y unas Chivas que a pesar de la metralla que recibía, supo contrarrestar los embates que se le presentaban. Al consumirse el añadido se pitó el final de la batalla y el 3-1 en favor de los de Guido Pizarro.