Tigres no pudo viajar a EUA para la 'Conca' ante Cincinnati

Los felinos tenían planeado viajar el miércoles, sin embargo, el gobierno de aquel país decidió cerrar espacios aéreos en la zona, debido a la visita de Trump

Todavía no empieza el partido de ida de los Octavos de Final de la Concachampions entre Tigres y el FC Cincinnati, pero los felinos ya están enfrentando severas complicaciones para este compromiso.

Esto se debe a que el cuadro regio no pudo viajar a Estados Unidos para comenzar a realizar el reconocimiento de cancha y continuar con su preparación de cara a este importante encuentro.

Los felinos tenían planeado viajar a suelo norteamericano a las 14:30 horas de este miércoles, sin embargo, de último minuto se toparon con una gran barrera, pues el gobierno de aquel país decidió cerrar espacios aéreos en la zona, debido a la visita del presidente Donald Trump.

Esto dejó al plantel y staff varados en Monterrey, por lo que se optó por romper filas y reprogramar la salida para el jueves a las 08:00 horas, para posteriormente volar por varias horas hasta llegar a Ohio.

En caso de que se presente alguna otra complicación habrá un gran problema, debido a que por reglamento de Concacaf, el equipo debe presentarse al estadio tres horas antes del compromiso, el cual está programado para las 18:00 horas, tiempo de Monterrey.