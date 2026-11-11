'Tigres merece estar en las finales': Amazonas visitan a Pumas

Tigres Femenil inicia su camino en la liguilla frente a Pumas; la delantera Diana Ordóñez reiteró que el objetivo del club es pelear por el campeonato

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil entra en su etapa más emocionante y este martes Pumas y Tigres protagonizarán el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Olímpico Universitario.

Las universitarias buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una serie en la que enfrentarán a uno de los planteles más experimentados y ganadores del futbol femenil mexicano. Del otro lado, las Amazonas llegan con la misión de recuperar protagonismo en la lucha por el campeonato y dejar atrás la eliminación sufrida en esta misma instancia durante el torneo anterior.

El encuentro está programado para disputarse a las 19:00 horas en Ciudad Universitaria y representa el primer capítulo de una llave que promete intensidad, ya que ambos equipos cuentan con argumentos ofensivos para marcar diferencias desde los primeros minutos.

Previo al compromiso, la delantera de Tigres Femenil, Diana Ordóñez, dejó claro que el objetivo del conjunto regiomontano es volver a colocarse entre los protagonistas del torneo y pelear por el título. La atacante señaló que el equipo está concentrado en obtener un resultado positivo en la capital para encaminar la clasificación a semifinales.

"Siempre queremos que Tigres esté en lo más alto. Queremos alcanzar esa final y estamos enfocadas en sacar el resultado en la Ciudad de México", expresó la futbolista durante su conferencia de prensa previa al viaje a la capital.

Ordóñez también destacó la exigencia que existe dentro de la institución felina, al asegurar que el club está obligado a competir por campeonatos. Además, reconoció las fortalezas de Pumas Femenil, particularmente su capacidad ofensiva, aunque confió en que las Amazonas impondrán su estilo de juego durante la serie.

Con el pase a las semifinales en el horizonte, Pumas intentará hacer valer la localía, mientras que Tigres buscará dar el primer golpe fuera de casa para llegar con ventaja al duelo definitivo en el Volcán.