Tigres liga tres juegos sin ganar al empatar 2-2 en Mazatlán

Los felinos no pudieron vencer de visita a los Cañoneros, que jugaron con un hombre menos desde el minuto cuatro del primer tiempo

Los de la UANL viven un mal momento en este ciclo futbolístico 2025-2026, ya que solo han ganado un duelo oficial de los últimos cinco disputados, al considerar batallas del campeonato mexicano de la Primera División y de la Leagues Cup.

En ellos, le ganaron 7-0 al Puebla, empataron 2-2 con los de Sinaloa y cayeron 2-1 ante LAFC, 3-1 frente a América y 2-1 contra Inter Miami.

En el juego de este sábado por la noche, los felinos no aprovecharon la inferioridad numérica del rival para poder vencerlo

Y es que Mazatlán se quedó con 10 hombres desde el minuto cuatro del primer tiempo por la expulsión de Bryan Colula.

No conforme con eso, los morados se fueron arriba 1-0 en el marcador con tanto de Facundo Almada al minuto 20 de acción.

Los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, emparejaron los cartones al 45'+1 con diana de Ángel Correa.

Pero al 46', los locales tomaron de nueva cuenta la ventaja por 2-1 con pepinillo de Fabio.

Los dirigidos por Guido Pizarro rescataron la igualada al 90'+10 con tanto de Nicolás Ibáñez.

Los auriazules pudieron llevarse la victoria, pero en tiempo de compensación les anularon un par de goles: uno de André-Pierre Gignac y otro de Juan Sánchez Purata.

El próximo sábado a las 19:00 horas, Tigres visita a Santos en el Estadio TSM Corona, en la Jornada 7 del actual certamen del máximo circuito en el balompié azteca.