Tigres lanza jersey sin patrocinadores; así puedes comprarlo

Este jersey de colección está disponible en versión local y visitante con stock muy limitado. La preventa inició este 15 de octubre

Una de las mayores quejas de aficionados de toda Latinoamérica es el exceso de patrocinadores que tienen los jerseys modernos, pues hay algunos que llegan a tener más de 15, lo que consideran "suciedad" en el diseño.

Pensando en este mercado cada vez mayor, el Club Tigres anunció que lanzará una playera sin anuncios, la cual será una edición muy limitada y, por ende, prácticamente de colección.

Así puedes comprar la playera de Tigres sin sponsors

Hay que aclarar un punto muy importante, y es que, al tratarse de una edición especial, el acceso a este jersey será bastante exclusivo, pues solamente estará disponible para quienes sean miembros de Socio Tigre Oro.

Una vez aclarado este punto, podrás adquirirlo en locales físicos de la Tigre Tienda o en el sitio web oficial, donde habrá un inventario sumamente limitado de la versión local y visitante.

Otro punto importante es que solamente tienes derecho a comprar un jersey, ya sea de local o visitante; no se podrán adquirir ambos con la misma membresía.

También es necesario mostrar la membresía oro física en las tiendas, que este 15 de octubre comenzaron con la preventa exclusiva. En caso de que lo compres online, tu envío será gratuito.

¿Qué hago si no soy Socio Tigre Oro?

En caso de que no tengas tu membresía, puedes unirte a esta en cualquier momento para poder entrar a esta preventa.