Tigres juvenil realiza quema de borrego previo a semifinal

Durante el evento, autoridades de la institución encabezadas por el director Óscar Cortés Torres acompañaron a los jugadores

Con porras, aplausos y mensajes de apoyo, más de mil estudiantes de la Preparatoria 2 del campus Obispado de la UANL alentaron al equipo juvenil de Auténticos Tigres previo a la semifinal de la ONEFA ante los Borregos de la Prepa Tec Monterrey.

La convivencia se realizó en la explanada principal de la Preparatoria Número 2, donde los alumnos recibieron a una decena de jugadores del conjunto universitario en un ambiente marcado por el entusiasmo y el respaldo hacia el representativo auriazul.

Estudiantes respaldan al equipo universitario

Durante el evento, autoridades de la institución encabezadas por el director Óscar Cortés Torres acompañaron a los jugadores, quienes fueron recibidos entre cánticos y muestras de apoyo de cara al importante compromiso.

El directivo reconoció la exigencia que representa enfrentar a los Borregos de la Prepa Tec, considerados uno de los principales rivales deportivos de los Auténticos Tigres dentro de la categoría juvenil.

“Sabemos que será un encuentro difícil, pero tenemos la confianza que los Auténticos Tigres se llevarán una vez más la victoria”, expresó Cortés Torres.

Además, destacó que algunos integrantes del equipo forman parte de la comunidad estudiantil de la Preparatoria 2, lo que fortaleció todavía más el vínculo entre jugadores y alumnos durante la reunión.

Jugadores agradecen apoyo rumbo a semifinal

En representación del equipo juvenil, Rey David Cavazos agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de los estudiantes y reiteró el compromiso del plantel para buscar el pase a la gran final.

Los jugadores convivieron con los asistentes, recibieron mensajes de aliento y posaron para fotografías antes de continuar con la preparación del partido.

Auténticos Tigres enfrentará a Borregos en semifinal

La semifinal de la Categoría Juvenil de ONEFA entre los Auténticos Tigres de la UANL y los Borregos de la Prepa Tec Monterrey se disputará el viernes 22 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass.

El encuentro definirá a uno de los finalistas de la temporada juvenil, en un duelo que mantiene una de las rivalidades más intensas del futbol americano estudiantil en Nuevo León.