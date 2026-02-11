Tigres golea 4-1 al Forge y espera rival en la 'Conca'

Con doblete del 'Búfalo' y goles de Ángel Correa y Joaquín, Tigres venció 4-1 al Forge, mostrando su superioridad en la vuelta de la primera fase del torneo

Bien dicen que lo bueno tarda en llegar, y esta noche, los Tigres tardaron en mostrar su superioridad, pero lo hicieron.

La noche de este martes, el Estadio Universitario recibió el juego de vuelta de la primera fase de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Tigres y el Forge FC, en donde el conjunto felino ganó, goleó y gustó 4-1 al equipo canadiense.

Fue el debutante Rodrigo "El Búfalo" Aguirre quien a los 21 minutos anotó el que abría la lata tras un recentro de cabeza de Fernando Gorriarán después de un tiro de esquina.

Desde ese momento, Tigres durmió el juego y las llegadas de peligro se redujeron a intentos no muy claros.

En el segundo tiempo, Rodrigo "el amigo del gol" Aguirre volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 70 tras una muy buena conducción desde casi media cancha; llegó al área grande y definió al ángulo superior del segundo poste para hacer el 2-0.

Tras esta anotación, el Forge FC buscó despertar y al 76 consiguió un penal, después de que un tiro pegara en el brazo de Marcelo Flores, el cual no desaprovecharon y pusieron el 2-1 momentáneo.

Sin embargo, este tanto sirvió para despertar a Tigres, pues en menos de cinco minutos, Ángel Correa, desde los límites del área grande, a pase de Marcelo Flores, marcaba el 3-1 que parecía definitivo.

Ya con un Forge FC totalmente entregado y con la única intención de que no le llenaran más la canasta, el equipo de San Nicolás de los Garza redondeó una noche que, pese a no haber sido espectacular de inicio a fin, dominaron en la mayoría del partido, con un gol de Joaquín en un tiro de esquina.

Con este resultado, Tigres llegó a los 45 partidos sin derrotas contra equipos extranjeros cuando se juega en "El Volcán", con un registro de 32 victorias y 13 empates, en los cuales ha marcado 106 goles a favor y solo ha recibido 36, para una diferencia de goles positiva de +70.