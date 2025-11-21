Tigres Femenil y América definirán todo en la vuelta tras el 3-3

Las 'Amazonas' apelaron a la épica y empataron un 3-0 con goles de Stephany Mayor, Thembi y Jheniffer Da Silva para definir todo en la vuelta en 'El Volcán'

En una agónica batalla ‘no apta para cardiacos’, esta noche Tigres Femenil se repusieron de un 3-0 en contra y lograron conseguir un empate de 3-3 ante su similar del América Femenil. Con este resultado, las ‘Amazonas’ tomaron una ‘bocanada de aire fresco’ para definir el domingo próximo a las 17:00 horas en el Estadio Universitario su undécima final en su historia.

Las anotaciones corrieron a cargo de las de la ‘U’ de Stephany Mayor, Thembi Kgatlana y Jheniffer Da Silva Cordinali; por parte de las ‘azulcremas’ se hicieron presentes en el marcador Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Sarah Luebbert.

UNAS 'ÁGUILAS' CONTUNDENTES

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX Femenil propios de una final, la juez central duranguense Erika Monserrat González Nevárez hizo sonar su ocarina y fue entonces que se inició la gran fiesta futbolera entre las dirigidas por Pedro Martínez Losa y las pupilas de Ángel Villacampa, ambos nativos de España.

Fue un inicio en donde en los primeros minutos se vivió un duelo de alternativas, en donde tanto las de la ‘U’ como las 'Águilas' lucharon por la posesión del balón, pero el inusual parado de las ‘Amazonas’ dentro del rectángulo verde del coso ubicado en la alcaldía Benito Juárez presagiaba que algo sucedería en contra de las que esta noche vistieron totalmente de azul y que son oriundas de la Sultana del Norte.

Y ‘en el pecado llevaron la penitencia’ las de la UANL, quienes no podían hilvanar más de dos pases en sus salidas y que las de Coapa aprovecharon para ejercer presión en la zaga felina, la cual estaba compuesta por cinco defensas, con disparos desde fuera del área y jugadas a gran velocidad por las bandas, las mismas que resultaban vistosas para los presentes, quienes coreaban cada movimiento de las del ‘Ame’.

A los 14’ de acción vino una jugada de peligro en el área de las universitarias; un contacto con la mano de Greta Espinoza en una barrida hizo que la juez central revisara la acción en el VAR (Video Assistant Referee) y marcara la pena máxima. El cobro lo hizo Irene Guerrero a los 17’, enviando su disparo de derecha y a la derecha de la arquera Cecilia Santiago, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 en favor de las capitalinas.

Pasaron solamente dos minutos cuando, con una notoria falta de concentración, la defensa Aaliyah Farmer, en su intento por alejar el esférico de su área, conecta con la rodilla de la delantera Scarlett Camberos y la silbante, sin dudarlo, decreta penalti. Ahora el disparo desde los 11 pasos lo ejecutó Scarlett Camberos, quien, de pierna derecha, disparó fuerte, raso y colocado para el 2-0 a los 21’ de tiempo corrido.

El dominio de las de Villacampa era abrumador e hicieron del disparo de media distancia su principal arma, siendo Sarah Luebbert y Kiara Palacios quienes ponían a prueba a la cancerbera Cecilia Santiago, que se empleaba a fondo con vuelos vistosos que ‘sacaba con las uñas’ la de gajos.

A los 44 minutos, la estadounidense Luebbert conectó un potente disparo desde linderos del área para clavarla en el ángulo superior izquierdo del marco encomendado a Santiago, que por más que quiso evitar la anotación, esta consumó un lapidario 3-0 en contra de las de Martínez Losa.

Con este marcador se fueron al descanso tras jugar cuatro minutos de reposición otorgados por la nazareno González Nevárez, que al consumarse se escuchó el silbatazo que daba fin a la primera parte, en donde se tenía que replantear la estrategia en las de San Nicolás para al menos ‘hacerle sombra’ a las de Coapa.

LAS ‘AMAZONAS’ NUNCA SE DIERON POR VENCIDAS

Para el complemento, Tigres Femenil realizó tres modificaciones en su parado inicial, al mandar al terreno de juego a Jheniffer Da Silva Cordinali, Stephany Mayor y Alexia Delgado por Ève Perisset, Bárbara Olivieri y la juvenil mundialista Mia Villalpando.

Con un inicio donde las capitalinas hacían ver una ‘copia al carbón’ de lo que presenciamos en el primer tiempo, era la constante en los primeros minutos de la parte complementaria. Unas azulcremas que dominaban a unas felinas que poco a poco se asentaban en el terreno de juego.

Las ‘Amazonas’ despertaban de su letargo en el duelo y fue entonces que a los 60’ de tiempo corrido vino la primera de peligro por conducto de Diana Ordoñez con un disparo desde fuera del área, que hizo que se empleara a fondo la cancerbera española Sandra Paños.

Un minuto después, las de la UANL encontraron su recompensa para acortar distancias en el marcador con una anotación de Stephany Mayor, quien de zurda empalma el balón al fondo de las piolas para el 3-1; tras ‘tejer la trenza’ con toques de primera instancia que se vieron recompensados con esta anotación.

Las americanistas quisieron retomar el control de las acciones, pero la zona defensiva de las felinas se amuralló y resolvió correctamente los embates de la localía. Con el paso de los minutos y con el ingreso de Thembi Kgatlana a los 69’ de tiempo corrido, causó estragos con su velocidad en la zaga de las de Coapa.

Thembi Kgatlana a los 76’ minutos puso el 3-2; luego de salir ‘con banderas desplegadas’ y a gran velocidad por el centro del campo, fue dejando al paso a sus rivales y con ‘rompimientos de cintura’ colocó de pierna izquierda, empalmó en el ángulo inferior del marco de Paños el esférico.

Pero decían los antiguos que ‘esto no se acaba, hasta que se acaba’ y a los 83’ de tiempo corrido Jheniffer Da Silva Cordinali emparejó a 3-3 los cartones, a través de certero testarazo a pase de María Sánchez.

Ambos estrategas realizaron una serie de cambios con la intención de refrescar diversas zonas de su esquema y causar mayor peligro a su adversario. Pero la pantalla del Estadio Ciudad de los Deportes anunciaba el empate de 3-3.

La nazareno duranguense Erika Monserrat González Nevárez, quien por cierto pitaba su primera final en su carrera deportiva, consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro, que al llegar el 45+6 se escuchó el silbatazo final por parte del juez central y en donde Tigres Femenil tiene amplia posibilidad de ganar su séptimo campeonato.