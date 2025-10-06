Tigres Femenil vence al Puebla y se afianza como líder del torneo

Tigres Femenil de la UANL goleó este domingo por 0-3 al Puebla para afianzarse como líder del Apertura femenino del fútbol mexicano

Las felinas ganaron con goles de Stephany Mayor, Diana Ordoñez y de la sudafricana Thembi Kgatlana.

Tigres, ya clasificado a fase final a la que avanzan las primeras ocho, tiene 35 puntos en la cima; Puebla, sin posibilidades de clasificar, suma cinco unidades y es penúltimo.

La española Jenni Hermoso fue el motor ofensivo de las felinas que no tuvieron problema para dominar a uno de los equipos más débiles de la liga.

Tigres anotó en el tiempo agregado del primer tiempo en jugada por la banda derecha; Aaliyah Farmer centró a la entrada al área de Mayor, quien remató de derecha.

En el segundo parcial, el 0-2 llegó en el minuto 48, en acción por izquierda de Kgatlana, quien sirvió al área, donde remató Ordoñez.

A los 67, Ordoñez se asoció con Kgatlana en el borde derecho del área, la sudafricana disparó cruzado y celebró el 0-3.

Antes, el Guadalajara, dirigido por el español Antonio Contreras, se impuso por 4-3 a Pumas UNAM.

Guadalajara venció con doblete de Viridiana Salazar y tantos de Denise Castro y Alicia Cervantes. Por las felinas marcaron la estadounidense Angelina Hix, dos veces, y Stephanie Ribeiro.

Chivas llegó a 29 puntos y es cuarto; Pumas quedó con 22 unidades en el séptimo escalón.

La actividad dominical concluirá más tarde con la visita de León al Atlas y el juego en el que Pachuca recibirá al San Luis.

La fecha 14 concluirá este lunes con dos partidos: Santos Laguna-Juárez y América-Monterrey.