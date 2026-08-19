Tigres Femenil refuerza su mediocampo con Grace Asantewaa

La ghanesa llega como agente libre procedente de Juárez, donde marcó 18 goles en 90 partidos y se convirtió en máxima goleadora del club

Tigres Femenil continúa reforzándose de cara al presente torneo y este martes hizo oficial la incorporación de la mediocampista ghanesa Grace Asantewaa, quien llega procedente de FC Juárez.

La futbolista se convirtió en una de las piezas más importantes de las Bravas durante los tres años que permaneció en la institución fronteriza, periodo en el que dejó una importante huella ofensiva.

Con FC Juárez, Asantewaa disputó 90 encuentros y marcó 18 goles, cifra que la convirtió en la máxima goleadora en la historia del club.