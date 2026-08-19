Tigres Femenil refuerza su mediocampo con Grace Asantewaa

Tigres Femenil continúa reforzándose de cara al presente torneo y este martes hizo oficial la incorporación de la mediocampista ghanesa Grace Asantewaa, quien llega procedente de FC Juárez.
La futbolista se convirtió en una de las piezas más importantes de las Bravas durante los tres años que permaneció en la institución fronteriza, periodo en el que dejó una importante huella ofensiva.
Con FC Juárez, Asantewaa disputó 90 encuentros y marcó 18 goles, cifra que la convirtió en la máxima goleadora en la historia del club.
🆕🐯 ¡Jerarquía, recorrido internacional y calidad para el centro del campo! Seleccionada nacional de Ghana y protagonista con las Black Queens, Grace Asantewaa se viste de auriazul para convertirse en Amazona de cara al Apertura 2026.— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 19, 2026
¡Bienvenida a las Amazonas, Grace! pic.twitter.com/vXuV7gosNu
Una incorporación sin costo para las Amazonas
Con su llegada, Tigres suma a una de las mediocampistas más destacadas de la Liga MX Femenil y lo hace sin desembolsar dinero por su transferencia, ya que la futbolista arribó al conjunto felino como agente libre.
💜🐯 Una nueva Amazona se une a la familia.— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 19, 2026
✨ ¡Bienvenida, Grace Asantewaa! pic.twitter.com/zmXrttRlPU
Aunque la llegada de la mediocampista ghanesa podría parecer el último movimiento de Tigres durante esta ventana de transferencias, la directiva todavía cuenta con margen para continuar reforzando al plantel.
Tigres todavía tiene margen para fichar
El periodo para realizar registros en el Apertura 2026 permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre, por lo que las Amazonas todavía tienen tiempo para analizar opciones y concretar alguna incorporación adicional.
Además, el conjunto felino mantiene dos plazas disponibles para futbolistas extranjeras, una situación que le permite continuar explorando alternativas en el mercado internacional.
Por ahora, Asantewaa se convierte en la nueva apuesta de Tigres para fortalecer su mediocampo y aportar la experiencia que acumuló durante su paso por el futbol mexicano.
Las Amazonas volverán a la actividad este sábado 22 de agosto, cuando enfrenten a Cruz Azul en la Jornada 4 del Apertura 2026.