Tigres Femenil mantiene paso perfecto tras remontar al León

Las felinas vinieron de atrás en el Nou Camp con goles de Diana Ordóñez y Alexia Delgado para sumar su segunda victoria del Apertura 2026

Tigres Femenil volvió a demostrar que sabe reaccionar en los momentos complicados.

Las Amazonas vinieron de atrás en su visita al Nou Camp, derrotaron 2-1 al León y consiguieron su segunda victoria consecutiva para mantener el paso perfecto en el arranque del Apertura 2026.

Las Esmeraldas se adelantaron justo antes del descanso con un gol de Valeria Razo, pero el conjunto felino cambió la historia en la segunda mitad gracias a las anotaciones de Diana Ordóñez, al 63', y Alexia Delgado, en el tiempo de compensación.

Con el triunfo, Tigres llegó a seis puntos y se colocó en la segunda posición de la Tabla General, mientras que León se mantiene en el sexto puesto.

León pega primero

El conjunto local salió decidido a demostrar que su triunfo sobre Pumas en la primera jornada no fue casualidad.

Tigres tomó el control de la pelota durante buena parte del primer tiempo y buscó imponer condiciones, pero León encontró la manera de hacer daño en una jugada a balón parado.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso sin goles, Valeria Razo se adelantó a la defensa felina y, al minuto 44, mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0.

Diana pone el empate

Para el complemento, las Amazonas aumentaron la presión en busca de la igualada, mientras León intentaba mantener el orden y proteger su ventaja.

La recompensa para las visitantes llegó al minuto 63.

María Sánchez desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso al área, donde apareció Diana Ordóñez para conectar un certero cabezazo y empatar el encuentro.

Con la anotación, Ordóñez llegó a cinco goles en el torneo y se convirtió nuevamente en una de las principales armas ofensivas de las felinas.

Alexia firma la remontada

Cuando todo apuntaba a que Tigres tendría que conformarse con el empate, apareció Alexia Delgado en el tiempo de compensación.

La mediocampista encontró la oportunidad para darle la vuelta al marcador y desatar el festejo de las Amazonas, que terminaron llevándose los tres puntos del Nou Camp.

Así, Tigres mantiene su paso perfecto después de dos jornadas y confirma su intención de mantenerse entre las protagonistas del Apertura 2026.