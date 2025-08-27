Tigres Femenil humilla 7-0 a Querétaro en el Apertura 2025

Las Amazonas aplastaron a Gallos Blancos 7-0 en la Jornada 8. Ordóñez, Hermoso, Mayor, Kgatlana, Ferral y Cordinali firmaron la goleada en el CEGAR

Las Amazonas no tuvieron piedad y derrotaron 7-0 a Gallos Blancos en la cancha del CEGAR, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

El encuentro inició parejo, con un Querétaro que intentó aguantar el empuje visitante, pero en el cierre del primer tiempo las felinas rompieron el cero. Diana Ordóñez abrió la cuenta al minuto 44 con un remate de cabeza, y apenas un minuto después, la española Jennifer Hermoso aprovechó un error de la portera Claudia Lozoya para empujar el balón y poner el 2-0 antes del descanso.

La segunda mitad fue un auténtico festín para el equipo regiomontano. La capitana Stephany Mayor amplió la ventaja al 50’, y poco después Thembi Kgatlana marcó desde los once pasos al 59’. Querétaro se desmoronó y las Amazonas aprovecharon la debacle: Ordóñez firmó su doblete al 64’, mientras que Cristina Ferral (83’) y Jheniffer Cordinali (90’) cerraron la goleada, ambas desde el manchón penal.

El 7-0 de Tigres Femenil no pasó desapercibido, pues curiosamente igualó el marcador más abultado de la rama varonil en el mismo torneo. Apenas en la Jornada 4, Tigres, dirigidos por Guido Pizarro, habían vapuleado a Puebla con idéntico resultado en el Estadio Universitario.

Con este triunfo, Tigres reafirma su condición de favorito al título y demuestra que no depende de una sola jugadora, incluso tras la salida de Jacqueline Ovalle a Europa.

Por su parte, Gallos Blancos femenil se quedó sin argumentos en casa y deberá trabajar duro para sacudirse este duro golpe anímico, que los coloca como una de las defensas más vulnerables del torneo.