Tigres Femenil golea 8-0 a Puebla en el inicio del Apertura 2026

Diana Ordóñez fue la gran figura del encuentro con cuatro anotaciones, mientras que Maricarmen Reyes aportó un doblete para el triunfo de Tigres Femenil

Tigres Femenil no tardó en mandar un mensaje al resto de la Liga MX Femenil. En su presentación dentro del Apertura 2026, el conjunto regiomontano aplastó 8-0 a Puebla en el Estadio Universitario y se instaló de manera provisional en la parte alta de la clasificación.

Las dirigidas por Pedro Martínez dominaron de principio a fin a una escuadra poblana que nunca encontró respuesta ante la intensidad, velocidad y contundencia de las felinas.

El partido prácticamente comenzó con gol. Apenas al minuto 1, Maricarmen Reyes apareció dentro del área para abrir el marcador y encaminar una noche que terminaría siendo una auténtica exhibición ofensiva.

Tigres mantuvo la presión y encontró rápidamente el segundo tanto. Al minuto 13, Mía Villalpando aprovechó los espacios para colocar el 2-0 y aumentar la ventaja.

La superioridad local siguió reflejándose en el marcador. Seis minutos después, Reyes volvió a hacerse presente para firmar su doblete y colocar el 3-0 ante una defensa poblana completamente superada.

Ordóñez firma una primera mitad perfecta

Con Puebla tratando de resistir el vendaval ofensivo, Diana Ordóñez comenzó a convertirse en la protagonista de la noche.

La atacante marcó el cuarto gol al minuto 36 y repitió al 45 para ampliar la ventaja a 5-0 antes del descanso.

Todavía hubo tiempo para una anotación más. En el tiempo agregado de la primera mitad, Ordóñez completó su triplete y envió a Tigres al vestidor con una contundente ventaja de 6-0.

La goleada no se detuvo

Aunque el ritmo disminuyó ligeramente en la segunda mitad, Tigres continuó generando llegadas de peligro.

Al minuto 72, Greta Espinoza se sumó al ataque y aprovechó una jugada a balón parado para marcar el séptimo tanto de la noche.

Cuando el encuentro se acercaba al final, Diana Ordóñez volvió a aparecer. La delantera definió con precisión al minuto 82 para completar su cuarto gol del partido y sentenciar el definitivo 8-0.

¡Nuestro camino por el Apertura 2026 inicia con una gran noche en el 'Volcán'! 🔥



Marcador @CEMEXMx.#SiempreContigo 👊#EstoEsTigresFemenil 🐯 pic.twitter.com/xoNtv7Wc3q — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) August 2, 2026 La actuación de Diana Ordóñez fue uno de los puntos más destacados de la jornada inaugural. La atacante mexicana participó directamente en la mitad de las anotaciones de su equipo y terminó la noche con un póker de goles que la coloca desde el arranque del torneo entre las principales figuras ofensivas del campeonato. A su actuación se sumaron el doblete de Maricarmen Reyes y los tantos de Mía Villalpando y Greta Espinoza, en una demostración colectiva que confirmó el potencial ofensivo de Tigres. Tigres toma la cima; Puebla busca reacción Además de sumar sus primeros tres puntos, Tigres comenzó el torneo con la mejor diferencia de goles de la competencia, lo que le permitió adueñarse provisionalmente del liderato. El resultado también prolongó el dominio que las regiomontanas han mantenido históricamente sobre Puebla dentro de la Liga MX Femenil. Mientras Tigres inicia el Apertura 2026 con una contundente declaración de intenciones y ocho goles en su cuenta, la Franja tendrá que pasar rápidamente la página y corregir errores para evitar que este duro revés marque el resto de su arranque de campeonato.