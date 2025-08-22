Tigres femenil golea 7-1 a Santos y se afianza como líder

Tigres lidera el torneo con paso perfecto en tres salidas. Tiene cuatro puntos más que Toluca, que empató 2-2 este miércoles con Pumas.

El campeón del fútbol femenino mexicano, Tigres, goleó este miércoles por 7-1 a Santos Laguna y se afianzó como líder del torneo Clausura en la tercera jornada.

Stephany Mayor, quien saltó al liderato de la clasificación de goleadoras con cinco, Maricarmen Reyes, Nayeli Rangel, Nancy Antonio, Belén Cruz y María Elizondo convirtieron por Tigres, equipo que dirige la española Milagros Martínez.

La española Jennifer Hermoso entró en el minuto 62, pero poco aportó a la victoria de su nuevo equipo.

Tigres lidera el torneo con paso perfecto en tres salidas. Tiene cuatro puntos más que Toluca, que empató 2-2 este miércoles con Pumas.

A cinco enteros le siguen Pachuca, Necaxa, Juárez, Monterrey y América, que jugarán este jueves.

Este miércoles Toluca empató con Pumas y Atlas recibirá al León.

Este jueves, en el cierre de la fecha, jugarán América con Tijuana, Puebla con Querétaro, Pachuca con Juárez, Monterrey con Necaxa y Guadalajara contra San Luis.

El torneo Clausura se extenderá hasta el 5 de abril, cuando quedarán definidas las ocho clasificadas para los cuartos de final.