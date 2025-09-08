Tigres Femenil golea 4-0 a Rayadas, se coloca como líder general

Tigres Femenil goleó 4-0 a Rayadas en el Clásico Regio 45. Kgatlana marcó doblete, mientras Jimena López y Jennifer Hermoso completaron la victoria

Una lluvia de goles y climática fue la que se vivió esta tarde-noche en el Clásico Regio Femenil 45; un contundente 4-0 fue el que le propinó Tigres Femenil a Rayadas, en duelo celebrado en el Estadio Universitario y que correspondió a la jornada 10 del Torneo de Clausura 2025 en la Liga MX. Las anotaciones corrieron a cargo de un doblete de Thembi Kgatlana, además de sencillo de Jimena López y Jennifer Hermoso por las de la ‘U’.

LLUVIA DE GOLES EN EL PRIMER TIEMPO

Un ligero ambiente de humedad es el que se dejaba sentir en el 'Volcán', donde, en punto de las 19:00 horas, la Juez Central Ana Paola Hernández Ortiz hizo sonar su ocarina para dar comienzo a la edición 45 del Derbi Regio entre 'Amazonas' y las de la 'Pandilla' del Monterrey.

El acomodo de sus equipos en el rectángulo verde que enviaron sus timoneles por parte de las de la 'U' Pedro M. Losa y Amelia Valverde; por las del Monterrey, era muy similar: un vendal cuando iban al ataque y fuertes murallas al momento de defender. Con disparos desde linderos del área y fuertes disputas del esférico en todos los rincones de la cancha.

Pero, prematuramente en el partido, vino el dominio de las 'Amazonas' sobre su enemigo deportivo y a los 5' de acción, las de amarillo total se fueron al frente 1-0 en el marcador, tras aprovechar un error en la salida de la zaguero central Valeria Del Campo por parte de Thembi Kgatlana, quien define de pierna derecha y dejando sin oportunidad con un disparo cruzado a la portero Paola Manrique.

El posicionamiento del balón prevaleció en las dirigidas por el español Pedro M. Losa, con llegadas a gran velocidad por los costados y centros de gran peligro al área. Cuando el cronómetro marcaba los 10' minutos, vino una fuerte entrada por parte de Diana García sobre Jennifer Hermoso y que la Juez Central solo castigó con tarjeta amarilla.

El dominio de las de amarillo total era abrumador y a los 14' de tiempo corrido, Jimena López remata de testa en el área del Monterrey y le cruza el balón a la cancerbera Manrique para el 2-0 en favor de las locales.

Al minuto 20' Kgatlana tras ingresar a gran velocidad por el costado derecho de su ataque, es trabada por la jugadora Ana Paola Hernández y la silbante en turno decreta el penalti. El cobro lo realiza la hispana Jenny Hermoso, quien lanza su disparo a la izquierda de la portero de Rayadas para un 3-0 parcial.

Un juego en el que las universitarias eran quienes indicaban el ritmo en el que se bailaba el derbi, fue a los 44' de tiempo corrido cuando nuevamente Kgatlana, quien hizo 'cera y pabilo' de la parte baja del Monterrey, pone el 4-0 en favor de las 'Amazonas' al dejar sembradas en el rectángulo verde a tres futbolistas albiazules y de derecha, dispara desde linderos del área.

El reloj hacía su recorrido y luego de cumplir los 45 minutos reglamentarios, la silbante Ana Paola Hernández determinó dar siete minutos más, que al consumirse, dio por terminada la primera mitad de este duelo fraternal.

LA SEGUNDA MITAD FUE MERO TRÁMITE

Para el complemento, luego de que se presentara un atraso en el duelo por al menos una hora con cuarenta minutos, debido a las malas condiciones climáticas, ambas escuadras ajustaron su oncena inicial con la que concluyeron el primer tiempo.

En ambas instituciones deportivas se percibía que sería una réplica de lo acontecido en la primera parte. Las 'Amazonas' con llegadas por las bandas y disparos de media distancia; mientras que las de la 'Pandilla' aguantando los embates y con un futbol más de toque y pases largos, esa era la manera en que pretendían ofender la meta encomendada a Cecilia Santiago.

A los 48' de juego, Thembi Kgatlana, quien fuese una pesadilla para la zaga de Rayadas, estrelló el esférico en el poste del marco encomendado a Paola Manrique, cuando ya se cantaba el quinto gol de la noche.

Tuvieron que pasar 55' minutos para que viniera el primer disparo de Rayadas en la justa futbolera, que puso a emplearse a fondo a la Arquero de Tigres, Cecilia Santiago; el esférico salió por encima de su travesaño. Repitiendo la dosis Katty Martínez once minutos después.

Por momentos el duelo se volvió cada vez más ríspido y de gran lucha en las distintas zonas de la cancha, pero permanecía el 'ir y venir' del balón por ambas zonas, presagiando un peligro constante.

Pero la imprecisión y la falta de contundencia en ambas porterías era la constante, a pesar de la lluvia que caía copiosamente en el rectángulo verde de San Nicolás de los Garza. El resultado que se tenía hasta ese momento pesaba en lo anímico en las comandados por Amelia Valverde.

La máxima autoridad en el terreno de juego decretó añadir siete minutos más, que, luego de cumplirse la colegiada Hernández Ortiz, decretó el final de esta batalla.

El viernes próximo, en la continuación de la jornada 11, Tigres Femenil será anfitrión de Pumas en el Estadio Universitario en punto de las 20:00 horas. Por su parte, ese mismo día Rayadas visitará al Toluca en el Nemesio Diez.