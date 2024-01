'Tigres Femenil es el mejor equipo': Thembi Kgatlana

Experiencia en Estados Unidos, China, Portugal y España, ex de uno de los grandes de Europa; el Atlético de Madrid, participación en la Copa del Mundo 2019 y los Juegos Olímpicos Río 2016 con la selección de Sudáfrica, y seleccionada como la mejor jugadora africana en el 2018; esa es Thembi Kgatlana, una de las nuevas Amazonas, con quien charlamos en exclusiva.

"Estoy muy feliz, creo que tuve una buena bienvenida y es importante tener una buena bienvenida para que puedas instalarte rápidamente y yo vine cuando el equipo estaba en pretemporada así que no fue difícil para mi", comentó sobre su estancia en el equipo auriazul.

Abandonar tu país y a tu gente no es una tarea sencilla, pero para Thembi no fue complicado negarse a la oportunidad de llegar a la U; "Después de ver algunos de los partidos que jugaron, cuando Tigres me buscó creo que no fue una decisión muy difícil de tomar, porque creo que tengo el mismo sentimiento que ellos tienen, de ser campeones, de ganar".

Thembi se ha ganado rápidamente el cariño de la afición incomparable, y es mutuo, pues ella también ya los lleva en el corazón; "He experimentado a la afición Tigre, me encanta la pasión, me encanta el apoyo que le dan al equipo... ha sido realmente increíble tener a los fans, juegan un papel muy importante".

"Soy una jugadora que trabaja fuerte", comentó Kgatlana mientras buscaba palabras para definirse a sí misma; "Como dije cuando llegué a Tigres, sé que las expectativas son muy altas, porque son un equipo campeón y quieren serlo... No tengo que ponerme bajo tanta presión, pero tengo que jugar mi mejor futbol para poder ayudar al equipo".

¿Llegaste al mejor equipo de México?, pregunta complicada para alguien que no quiere mojarse las manos, pero para Thembi es sencillo responder; "Por supuesto, en récord Tigres es el mejor equipo, y para ser el mejor debes demostrarlo cada temporada y solo estoy aquí para ayudar al equipo con lo que puedo hacer".

Con eso concluyó 'La cobra', apodada así por su peculiar festejo, que dicho sea de paso, no asemeja la figura de la serpiente, si no; "Es una danza de Sudáfrica que me gusta mucho, yo no sé como bailar pero creo que tomo esa pose porque me encanta", comentó.

Esa es Thembi Kgatlana, una jugadora orgullosa de sus raíces, que tiene gol y asistencia y que en poco tiempo se ganó el apoyo y admiración de los incomparables.





