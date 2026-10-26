Tigres Femenil empata 2-2 con Rayadas en el Clásico Regio

Las Amazonas remontaron un 2-0 para igualar 2-2 en la edición 47 del Clásico Regio Femenil, disputado en el Estadio Universitario

Esta noche se jugó la edición 47 del Clásico Regio Femenil, en donde un empate de 2-2 fue el que arrojó como resultado entre Tigres Femenil y Rayadas. Donde la sudafricana Thembi Kgatlana fue factor y figura en el partido, al emparejar los cartones, luego de ir perdiendo 2-0.

Las anotaciones de Rayadas fueron 9bra de un autogol de Anika Rodríguez y Lucía García. Con este resultado, ambas escuadras siguen siendo el uno-dos de la Tabla General, en el Apertura 2026 de la Liga Mx Femenil.

Unas Rayadas intratables

Una tarde lluviosa se dejaba sentir en el Estadio Universitario, en donde Tigres Femenil y Rayadas disputarían la edición 47 del 'Clásico más Pasional de México'. Luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Liga BBVA Femenil, la Juez Central Erika Monserrat González Nevarez accionó su ocarina y así comenzó la edición 47 del Derbi Regio entre las 'Amazonas' y las de la 'Pandilla' del Monterrey.

Desde el comienzo de la justa futbolera, tanto las de la 'U' como las del Monterrey se volcaron con todo su arsenal sobre la cabaña defendida por la cancerbera Itzel González y Paola Manrique, quienes tuvo que emplearse a fondo, con el fin de mantener intacta su meta.

Desarrollando un futbol en donde la velocidad por las bandas y el centro al área ponían a la zaga defensiva en serios predicamentos a su rival en turno.

La primera anotación de peligro se originó a los 11’ minutos de haber iniciado la justa futbolera, cuando la jugadora defensiva Anika Rodríguez anota en su propia meta, al intentar despejar un balón que buscó la delantera española Lucía García, para el 1-0 en favor de las pupilas de Amandine Miquel.

Esta anotación le brindó mayor confianza en cada una de sus líneas de las albiazules, quienes con un sólido muro defensivo, una media que contenía y lanzaba balones a profundidad, que, ponían en aprietos la cabaña defendida por González, 'que no veía lo duro, si no lo tupido' de sus enemigas deportivas.

Y fue un contragolpe el que incrementó la ventaja en favor de las de la 'Pandilla', siendo la atacante Lucía García quien supo dar el 'pase a la red', luego de que la arquera felina rechazara el disparo realizado por Alice Soto para el 2-0.

Este marcador 'puso entre la espada y la pared' a las de la UANL, que tuvo que emplearse a fondo para acercarse a la meta defendida por Manrique. Aunque las Rayadas a través del contra ataque pusieron a temblar a más de una de las jugadoras de amarillo total.

El reloj hacía su recorrido normal y luego de cumplir los 45’ de acción, la silbante González Nevarez determinó dar cinco minutos más. Y fue a los 45+4 cuando Thembi Kglatana se interna al área por la banda derecha y al pisar el área enemiga 'prende el obús' con potencia, que se interna a segundo poste para el 2-1.

Al consumirse el añadido, se dio por terminada la primera mitad.

Gran reacción de las 'Amazonas'

Para el complemento, la escuadra de Pedro Martínez Losa ajustó sus líneas en su oncena inicial, al enviar al terreno de juego a Susan Ama Duah y Diana Ordoñez en lugar de Sabrina Enciso y Myra Delgadillo.

Un Tigres Femenil que buscó a toda costa y de distintas formas igualar el marcador, con una sincronía en sus pases y un ataque que llegaba como un vendaval a la cabaña de Paola Manrique, quien vistió un elegante atuendo en color verde y que recibía toda la metralla enviada por las universitarias.

Con llegadas a 'cuenta gotas', las de 'a rayas' se ocuparon más en defender su parte baja que inquietar el marco defendido por Itzel González, quien, portó su vestimenta totalmente en color gris.

'Tanto fue el cántaro al agua' hasta que de nueva cuenta Thembi Kglatana emparejó los cartones 2-2. Tras taladrar el costado izquierdo de su ataque e internarse al área, disparó 'fuerte, raso y colocado', para dejar sin oportunidad a la portera Manrique que nada pudo hacer; todo esto ocurrió a los 73' de acción.

Para colmo de males, a los 81' minutos la zaguera del Monterrey Alexandra Godínez comete una dura entrada en el medio campo y la nazarena la amonesta por segunda vez, para posteriormente mostrarle el cartón rojo y dejar a sus compañeras con diez.

Y esto no paraba ahí, ya que a los 86' de tiempo corrido la costarricense Valera del Campo comete una falta en linderos de su área y la silbante González Nevarez la expulsa por segunda amarilla, dejando a su equipo con nueve.

Tras cumplirse el añadido de cinco minutos decretados por la colegiada Erika Monserrat González Nevarez, se decretó el final de esta batalla, con un empate de 2-2 que se leía en la pantalla del 'Volcán'.