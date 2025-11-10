Tigres Femenil elimina a Juárez y avanza a semifinales

Las Amazonas avanzaron por marcador global 1-0 tras empatar sin goles en el duelo de vuelta en Monterrey y ahora enfrentarán a Cruz Azul en semifinales.

Tigres Femenil aseguró su boleto a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras empatar 0-0 frente a Juárez en el Estadio Universitario y avanzar gracias al 1-0 obtenido en el partido de ida disputado en la frontera.

El equipo dirigido por las Amazonas llegaba como favorito tras cerrar la fase regular como líder general, pero el cruce ante las Bravas resultó mucho más cerrado de lo proyectado ante un Juárez que compitió hasta el último minuto.

Juárez dejó todo en la cancha

El conjunto fronterizo buscó la igualada global en múltiples ocasiones y mostró orden, intensidad y desgaste físico constante, pero no logró romper a la defensa local.

Jasmine Casárez tuvo una de las acciones más claras del partido en un contragolpe por derecha, pero su remate salió apenas por encima del arco. La goleadora fronteriza se quedó sin anotaciones en ambos encuentros de la llave.

Tigres administró la ventaja

Por su parte, Tigres apostó por control, posesión y manejo de partido. Las locales recurrieron al orden defensivo y al control del ritmo para neutralizar los intentos de Juárez, aunque el trámite fue ríspido con múltiples infracciones y cuatro tarjetas amarillas para las Amazonas.

Álison González también generó peligro en un tiro libre directo que obligó a la arquera rival a intervenir para evitar el gol.

Para Juárez el torneo terminó con una eliminación digna, luego de competirle de igual a igual al mejor equipo del certamen.

Tigres, en cambio, avanza a semifinales y enfrentará a Cruz Azul, que viene de sorprender y dejar fuera a las excampeonas del futbol mexicano femenil.