Tigres Femenil derrota a Pumas 3-2 en los Cuartos de Final

Bajo la dirección técnica del español Pedro Martínez, las universitarias regias supieron sufrir los momentos de presión local y capitalizaron sus oportunidades

En un duelo vibrante y de constante ida y vuelta, Tigres Femenil dio un golpe de autoridad este martes al imponerse por 2-3 en su visita a los Pumas de la UNAM, en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX Femenil.

Bajo la dirección técnica del español Pedro Martínez, las universitarias regias supieron sufrir los momentos de presión local y capitalizaron sus oportunidades para llevarse una ventaja mínima, pero valiosa, de cara al encuentro de vuelta.

Un arranque de vértigo y emociones

Desde el silbatazo inicial, el conjunto auriazul local asumió el protagonismo del encuentro. Con una propuesta ofensiva y mayor posesión de balón, Pumas generó constantes dolores de cabeza en la zaga felina, liderados principalmente por los desbordes explosivos por la banda derecha de la costarricense Priscila Chinchilla.

Sin embargo, la contundencia fue visitante. Al minuto 7, un disparo de media distancia de Anika Rodríguez fue rematado de cabeza por Diana Ordóñez; la guardameta Wendy Toledo no logró quedarse con el esférico, dejando un rebote que Maricarmen Reyes empujó al fondo de las redes para inaugurar el marcador (0-1).

La respuesta de las locales no tardó en llegar. Al minuto 15, Dorian Hernández sacó un potente disparo desde las inmediaciones del área que se estrelló dramáticamente en el poste; en el rechace, la estadounidense Stephanie Ribeiro apareció oportuna para firmar el empate 1-1.

El encuentro mantuvo un ritmo frenético. Cuando Pumas vivía su mejor momento sobre el terreno de juego, un rápido contragolpe letal de Tigres culminó al minuto 34 con un potente disparo de larga distancia que superó la resistencia de Toledo, devolviéndole la ventaja a la escuadra norteña (1-2).

Antes de finalizar la primera mitad, las felinas de la capital acariciaron el empate al 38' con un centro al segundo poste de Chinchilla que Ribeiro remató a quemarropa, pero la arquera Aurora Santiago realizó una intervención providencial para salvar su arco.

No obstante, el esfuerzo local tuvo premio en el tiempo agregado de la primera parte: un penalti cometido por la brasileña Mariza Nascimento sobre Ribeiro fue transformado por la propia estadounidense, sellando el 2-2 parcial antes del descanso.

Sentencia en el complemento

Para la segunda mitad, el estratega Pedro Martínez ajustó piezas y ordenó a su equipo adelantar líneas. La presión alta rindió frutos rápidamente al minuto 60, cuando un descuido defensivo de Pumas fue aprovechado por la sudafricana Thembi Kgatlana, quien robó el esférico y asistió con precisión a Diana Ordóñez, encargada de fusilar a la guardameta para el definitivo 2-3.

Con este resultado, Tigres se lleva la ventaja en la serie y cerrará la eliminatoria en casa. El partido de vuelta de los cuartos de final se disputará este sábado, cuando Pumas visite el estadio de las Amazonas con la obligación de remontar para mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato.