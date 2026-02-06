Tigres Femenil busca mantener su invicto ante Cruz Azul

Las actuales monarcas de la Liga MX Femenil, dirigidas por el español Pedro Martínez Losa, enfrentarán en punto de las 20:00 horas a las ‘cementeras’

Han pasado ya 174 días desde aquella noche del viernes 15 de agosto de 2025 cuando las ‘Amazonas’ perdían 3-2 ante las ‘Tuzas’ del Pachuca en el ‘Volcán’.

Y luego de disputar 21 enfrentamientos oficiales de la Liga MX Femenil en donde no conocen la derrota, esta noche reciben en su cueva a la ‘Máquina azul’, equipo con el que también no pierden.

Las actuales monarcas de la Liga MX Femenil, quienes son dirigidas por el español Pedro Martínez Losa, enfrentarán en punto de las 20:00 horas a las ‘cementeras’ y quien impartirá la justicia será la Árbitra Central irá la monclovense Cesia Deysire Campos Sánchez.

Para esta batalla las de la ‘U’ portarán su tradicional uniforme en amarillo total, por su parte, la escuadra que comanda el capitalino Diego Testas Fernández, saldrá luciendo su vestimenta totalmente en color azul.

UNA MÁQUINA QUE NO PITA

La historia marca que son 16 duelos los que han sostenido las de la ‘U’ en contra de las del Cruz Azul en la Liga BBVA Mx Femenil, en donde se toman en cuenta los juegos oficiales de Liga y Liguilla. Las dirigidas por Martínez Losa han cargado con la victoria en 12 de sus enfrentamientos y en cuatro más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 34 veces y les propinaron siete tantos solamente.

Los 34 gritos de gol los produjeron Stephany Mayor en cinco ocasiones, en otras cuatro veces fue Lizbeth Ovalle quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las tres anotaciones realizadas por María Sánchez y Nancy Antonio.