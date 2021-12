Tigres Femenil anuncia alianza histórica con Meta

Tigres Femenil se convierte en el primer equipo de México en tener el logo de Instagram en su playera

Por: Luz Camacho

diciembre, 07, 2021 13:06

Comentarios

Tigres Femenil anunció este martes su alianza histórica con Meta, empresa matriz de Facebook, WhatsApp, Instagram y otras plataformas de Mark Zuckerberg.

De acuerdo a Culebro, con este acuerdo comercial entre Tigres Femenil y Meta se realizarán programas en conjunto para ayudar a las mujeres a desarrollarse de la mejor manera mediante una capacitación constante.

"Es por ello que lanzamos el programa 'Amazonas Academy', que iniciará con la contratación de dos mujeres para generar contenidos en vivo y otros videos exclusivos que vivirán en las redes sociales de nuestros equipos y nos permitirán acercarnos más a nuestra afición", detalló Mauricio Culebro.

Agregó que también se darán talleres especializados a los equipos varoniles y femeniles, así como a la directiva de Tigres para el mejor uso de sus redes sociales y asesoría para la generación de contenido en las distintas plataformas de Meta.

También se informo que a partir de las semifinales Tigres Femenil portará en la parte de enfrente de su playera el logo de Instagram, para ser el primer equipo en México en tenerlo.

Razón por la que META apuesta por Tigres Femenil

Por su parte, Quentin Paquelier, gerente de alianzas deportivas de META, mencionó las razones por las que la compañía de Mark Zuckerberg decidió formar una alianza con Tigres femenil.

"Es un referente del fut femenil en México. Carlos mencionó algunos números y Naye mencionó los títulos que también cuentan. Creo que tiene una presencia muy fuerte en nuestras plataformas, se han dedicado a conectar con la afición y editar videos exclusivos en nuestras plataformas desde el día uno. En las transmisiones que hacen de los partidos de la Femenil tienen números impresionantes, pero hay una verdadera visión y vocación de apoyar al futbol femenil y una equidad de género y eso es algo que para Meta es decisivo en la región", dijo Quentin Paquelier.

Señaló que el acuerdo entre Tigres femenil y META es de un año, pero que la idea es seguir trabajando en conjunto, "estar alineados en el ADN de innovar y por qué no pensar que Meta y algunas de sus marcas estarán en el futbol varonil".

"La alianza entre Tigres en general y Meta va más allá del uniforme. Vamos a estar un año en el uniforme por ahora, pero la colaboración no va a parar, no porque no estés más en el uniforme, sino algo más profundo", mencionó Quentin Paquelier.

¿Tigres varonil?

El gerente de alianzas deportivas de META dijo que la misión que actualmente tiene la empresa de Mark Zuckerberg en las alianzas deportivas es buscar proyectos de desarrollo del futbol femenil.

"La verdad no somos una empresa que patrocina, no es un patrocinio, es una alianza estratégica, y por eso esta enfocado en el futbol femenil", finalizó.