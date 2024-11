Tigres es un equipo acostumbrado a ganar: Brunetta

Muy bien, desde Enero que llegué al club la verdad que me sentí increíble, de menor a mayor obviamente porque venía a un contexto totalmente diferente con la gente que te exige todo el tiempo, que te cruza en la calle y que te dice que hay que ganar y que ganar y que ganar, entonces hay que estar preparados, pero la verdad es que he aprendido muchísimo este tiempo y me he sentido muy cómodo, así que muy contento, me gustan estos desafíos, me gusta estar en un equipo como Tigres al que le exige todo el tiempo que hay que estar allá arriba, con jugadores que compiten al máximo como te dije recién, entonces estoy muy contento, son desafíos muy lindos, y ahora como te digo Tigres te exige eso y ahora que viene la parte más linda del torneo que es la liguilla, hay que estar preparados para dar la mejor versión.