Tigres 'devora' a Matías Almeyda en el historial

El "Pelado" solamente le pudo ganar una vez a Tigres, aunque se trató de un encuentro que quedará grabado para siempre en la historia felina

Este sábado veremos una nueva edición del Clásico Regio, la cual tendrá un toque especial que ahora no estará en la cancha, sino en los banquillos, pues ambos entrenadores tienen historia contra el equipo rival.

Dejando de lado todo lo que se podría decir sobre la relación de Víctor Manuel Vucetich con Rayados, tampoco podemos olvidar la historia que hay entre Matías Almeyda y Tigres, uno de los equipos que más complicaciones le ha puesto en su carrera.

Esto tiene una razón de ser, pues el "Pelado" solamente le pudo ganar una vez a Tigres, aunque se trató de un encuentro que quedará grabado para siempre en la historia felina y en la carrera del argentino.

Una victoria de oro

El historial entre Almeyda y Tigres es de cuatro derrotas, tres empates y, como ya se dijo, solo una victoria, la cual terminó llegando justo en el partido más importante de todos los que dirigió: la Final del Clausura 2017.

Como todos saben, ese encuentro fue uno de los más emocionantes en los últimos años de la Liga MX, pues el argentino comandó un equipo de Chivas que tenía un gran plantel y supo generar una gran mística junto con la afición.

Esa única victoria por 2-1 le valió al "Rebaño" su último título de Liga, el cual está próximo a cumplir 10 años rodeado de polémica por la jugada que la afición felina reclama como penal sobre Ismael Sosa en los minutos finales y que pudo ser el empate para Tigres.

Tigres lo 'asusta'

Fuera de esta victoria, el camino de Almeyda ante Tigres ha sido complicado, pues perdió cuatro partidos, uno de ellos por 3-0 y el resto por la mínima diferencia.

Una de estas derrotas llegó en el Campeón de Campeones de 2017, donde los auriazules sacaron una mini revancha por la Final de Liga, pues gracias al gol de Eduardo Vargas se llevaron la victoria y un título más para las vitrinas universitarias.