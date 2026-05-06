Tigres, con todo a favor para alcanzar la final de Concachampions

Los de la U reciben hoy a Nashville, a las 19:30 horas, en el estadio Universitario en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf

Los Tigres reciben este martes al Nashville de la MLS con todo a favor para pasar a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El pasado martes, el cuadro del entrenador argentino Guido Pizarro derrotó por 0-1 a los estadounidenses con un gol de Ángel Correa, y este martes buscarán completar la labor para acceder a la final contra el ganador entre el Toluca y Los Ángeles FC.

Tigres llega al partido en un momento de alza. Además de tener ventaja ante Nashville, en la liga derrotó el pasado sábado por 3-1 a las Chivas de Guadalajara y posee buenas posibilidades de clasificarse a la semifinal del Clausura 2026.

Con un ataque en el que serán claves Correa, su compatriota Juan Brunetta y el uruguayo Rodrigo Aguirre, los 'felinos' pretenden hacer valer su condición de locales para marcar diferencia ante un oponente necesitado de buscar goles.

Nashville lidera la conferencia este de la liga de Estados Unidos, pero en el duelo de ida de la semifinal contra Tigres sufrió la baja del inglés San Surridge, su goleador, lastimado de la espalda.

Está por ver si el atacante está recuperado. Si no lo está, el estratega B.J. Callagham apostará a incluir en la formación titular al argentino Cristian Espinoza y el alemán Hany Mukhtar.

Callagham deberá garantizar efectividad en el ataque sin descuidar su defensa, la mejor de la conferencia este de la MLS, algo a lo que estarán atento los Tigres para castigar, si el rival se deja espacios atrás.

Tigres tiene a favor haber anotado como visitante, lo cual significa que si gana o empata sin goles, accederá a la final. Nashville necesitará imponerse por más de un gol o empatar 1-1 y apostar a ganar en una prórroga.

Tigres aspira a disputar la quinta Final de la Copa de Campeones de la Concacaf en su historia. De las cuatro anteriores, cayó en las ediciones de 2016, 2017 y 2019, y solo logró el título en 2020, cuando venció a Los Ángeles FC.