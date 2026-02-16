Tigres cae ante 'La Máquina' 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc

Tigres insistió en busca del empate por distintas vías; sin embargo, ni con el tiempo añadido pudieron hacerle frente a la ventaja del Cruz Azul

La ‘Máquina celeste’ pitó esta tarde en el Estadio Cuauhtémoc, sede en donde Tigres cayó 2-1 frente a Cruz Azul. Las anotaciones por parte de los de la ‘U’ fueron obra de Ángel Correa, mientras que por los ‘celestes’ marcaron tras un autogol de Joaquim Pereira y un tanto de Nicolás Ibáñez, quien consumó el adagio de la ‘ley del ex’.

Para la jornada 7, los de la UANL recibirán en El Volcán al Pachuca; el juego será el próximo viernes 20 de febrero a las 19:00 horas.

Primera mitad con juego trabado y pocas oportunidades

Tras la conclusión de los protocolos establecidos por la Liga MX y el silbatazo del Árbitro Central Daniel Quintero Huitrón, inició la confrontación entre los dirigidos por Guido Pizarro y los comandados por Nicolás Larcamón.

El planteamiento del conjunto felino se desarrolló con su tradicional formación 4-2-3-1, mientras que Cruz Azul se paró con un esquema 3-4-3, generando un fuerte congestionamiento en el medio campo.

Desde el arranque, Tigres buscó el arco defendido por el yucateco Andrés Guillermo Gudiño Portillo, quien contuvo los embates universitarios vistiendo uniforme en color verde.

El encuentro se caracterizó por su intensidad física. Durante los primeros 20 minutos, el mayor peligro fueron un par de cabezazos de Nicolás Ibáñez por Cruz Azul y de Joaquim Pereira por Tigres, generando llegadas tanto en el arco de Nahuel Guzmán como en el de Gudiño.

Al minuto 30, el mediocampista Diego Lainez remató de zurda, complicando al guardameta celeste. Posteriormente, al 36’, Ibáñez remató de cabeza tras asistencia de Agustín Palavecino.

El cronómetro marcó los 45 minutos y el silbante indicó tres de compensación. Tras consumirse el tiempo agregado, se decretó el final de la primera mitad sin anotaciones.

Cruz Azul toma ventaja con autogol y gol de Ibáñez

Para la segunda mitad, ambos equipos regresaron con el mismo once inicial. Cruz Azul adoptó una postura ofensiva, mientras Tigres intentó contener los ataques.

Al minuto 51, Nicolás Ibáñez remató de pierna izquierda frente a Nahuel Guzmán tras un pase de José Paradela.

LA LEY DEL EX pic.twitter.com/mgC7QDZvPn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 15, 2026

Posteriormente, al 56’, el brasileño Joaquim Pereira intentó regresar el balón a Guzmán con un cabezazo, pero el esférico terminó dentro del arco felino para el 1-0.

Tres minutos después, Carlos Rodríguez ejecutó un disparo de derecha que impactó el travesaño. Al minuto 60, Nahuel rechazó un remate de Willer Ditta, pero el rebote favoreció a Ibáñez, quien marcó el 2-0 para Cruz Azul.

Ángel Correa acerca a Tigres en el marcador

Ambos estrategas realizaron modificaciones para refrescar sus líneas ofensivas. Tigres logró descontar al minuto 71 cuando Ángel Correa definió de zurda tras recibir asistencia de Vladimir Loroña, colocando el 2-1.

⚽️🪽 Recuperación del 'Búfalo', asistencia de Loroña y así firmaba @AngelCorrea32 su segundo gol del Clausura 2026.@CervezaTecate pic.twitter.com/uwcxsiBXvm — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 16, 2026

El partido se convirtió en un duelo de ida y vuelta sobre el deteriorado terreno del Cuauhtémoc, con ataques constantes por las bandas, disparos desde fuera del área y centros al área que generaron peligro en ambas porterías.

Tigres presiona en el cierre pero no logra empatar

Al minuto 88, Christian Ebere combinó con Jorge Rodarte, quien remató de zurda, pero el arquero argentino Guzmán logró contener el disparo.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral agregó seis minutos de reposición. Tigres insistió en busca del empate por distintas vías; sin embargo, tras consumirse el tiempo añadido, se decretó el final del encuentro y la derrota del conjunto universitario.