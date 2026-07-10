Tigres cae ante Cartaginés y sigue sin ganar en pretemporada

Tigres sufrió un nuevo tropiezo en su pretemporada al caer 2-0 frente al Cartaginés de Costa Rica en un partido amistoso disputado en el Estadio Universitario

Previo al arranque del Apertura 2026, el conjunto de Tigres sufrió una derrota de 2-0 por el Cartaginés de Costa Rica en un partido amistoso disputado a puerta cerrada en el Estadio Universitario.

Los felinos volvieron a mostrar falta de contundencia y terminaron superados por un equipo costarricense que aprovechó sus oportunidades para llevarse el triunfo en un encuentro disputado a dos tiempos de 40 minutos.

Cartaginés pegó en los momentos clave

El director técnico, Guido Pizarro apostó de inicio por una base de jugadores que habitualmente tienen actividad con el primer equipo.

Nahuel Guzmán apareció en la portería, acompañado por una línea defensiva integrada por Jesús Garza, Joaquim Pereira, Juan Sánchez Purata y Vladimir Loroña.

En el mediocampo estuvieron Fernando Gorriarán y Rómulo Zwarg, mientras que Juan Brunetta, Diego "Chicha" Sánchez, Isac Galván y Ozziel Herrera conformaron el ataque.

Aunque Tigres tuvo lapsos de control, fue el conjunto visitante el que encontró los espacios necesarios para hacer daño. Antes del descanso, Joaquín Hernández aprovechó una llegada al área para abrir el marcador y adelantar a Cartaginés.

La escuadra costarricense mantuvo el orden defensivo durante la segunda mitad y volvió a golpear en una de sus oportunidades.

Manuel Morán apareció para firmar el 2-0 definitivo y sellar una victoria que posteriormente fue confirmada por el club centroamericano en sus redes sociales.

📸🐯 Termina el encuentro amistoso 🆚 @Cartagines en El Volcán, como parte de nuestra preparación de cara al inicio del Apertura 2026. pic.twitter.com/a9raTQRLfz — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 9, 2026

Más allá del resultado, el encuentro sirvió para que el cuerpo técnico continuara observando variantes de cara al inicio del torneo.

Durante el partido también tuvieron minutos Diego Lainez, Juan Pablo Vigón, Rafael Guerrero, Marco Farfán, Francisco Reyes, Diego Ramírez, Marcelo Salinas, Antonio de María, Henrique Simeone y Bryan Salazar.

La derrota mantiene a Tigres sin victorias en esta pretemporada. En su primer compromiso igualó 2-2 frente al San Diego FC en Estados Unidos y ahora cayó ante Cartaginés en casa.

Correa sigue sin aparecer

Una de las ausencias que continúa llamando la atención es la de Ángel Correa. El campeón del mundo con Argentina sigue sin ver actividad mientras permanece abierta la posibilidad de una transferencia al River Plate.

Hasta el momento, el club argentino no ha ejecutado la cláusula de rescisión, por lo que la situación del atacante continúa sin resolverse.

Por su parte, los uruguayos César Araújo y Rodrigo Aguirre trabajaron por separado en aspectos físicos bajo supervisión médica y se espera que puedan incorporarse al trabajo grupal durante la próxima semana.

Última prueba antes del debut

Tigres tendrá un último compromiso de preparación este viernes cuando enfrente al Santiago FC de la Liga Premier, nuevamente a puerta cerrada en el Estadio Universitario.

Después de ese encuentro, los auriazules centrarán toda su atención en el arranque del Apertura 2026. Su debut será el próximo 16 de julio como visitante frente a los Xolos de Tijuana.