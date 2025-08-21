Tigres cae 2-1 ante Inter Miami y es eliminado de la Leagues Cup

Las anotaciones corrieron a cargo por los de la ‘U’ la metió Ángel Correa, por ‘Las garzas’ lo hizo por partida doble y desde los once pasos Luis Suárez

Esta tarde con un Chase Stadium que tuvo un lleno total, los Tigres de la UANL perdió 2-1 ante el Inter de Miami y queda eliminado del Torneo denominado Leagues Cup. Las anotaciones corrieron a cargo por los de la ‘U’ la metió Ángel Correa y, por ‘Las Garzas', lo hizo por partida doble y desde los once pasos el uruguayo Luis Suárez.

Un par de penales bien marcados por el chapín Mario Escobar por ‘manos’ dentro del área del oaxaqueño Javier Aquino, dejó en la orilla a la escuadra dirigida por Guido Pizarro.

UN DOMINIO PERMANENTE DE MIAMI SOBRE TIGRES

Tras cumplir con los protocolos establecidos en el torneo denominado Leagues Cup y de hacer sonar su silbato, el Juez Central guatemalteco Mario Escobar inició la batalla deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos del pampero Javier Mascherano, fueron 'Las Garzas' quienes se volcaron al ataque con la encomienda de causarle daño a los de la ‘U’ desde el inicio de la batalla.

El Inter de Miami se lanzó con todo su arsenal sobre la meta encomendada a Nahuel Guzmán, quien, mostró solidez al momento de defender su marco; su zaga defensiva se atrincheró como una sólida muralla y mostró fortaleza al momento de meter la pierna. Pero, el equipo de la Florida, quienes saltaron a su terreno de juego enfundados en su tradicional uniforme en rosa, explotaron su arsenal al lanzarse al ataque.

El representativo de Fort Lauderdale basó sus llegadas a una velocidad endemoniada, tanto por la pradera derecha como por la izquierda, aunado a los disparos desde linderos del área y gran organización al momento de tejer sus jugadas de peligro, las cuales ponían en serios predicamentos a la parte baja de los de la ‘U’.

Y fue a los 20’ minutos de iniciado el cotejo, cuando el oaxaqueño Javier Aquino, al barrerse en su área por el costado derecho de su ataque, detiene con su costado izquierdo la trayectoria del balón y el Juez Central marcó el penalti. El cobro vino tres minutos después por conducto del uruguayo Luis Suárez, quien cobra de pierna derecha y convierte la pena máxima para el 1-0 en favor de los pupilos de Mascherano.

Los de la UANL al verse abajo en la pizarra, comenzaron a eslabonar jugadas en su ofensiva, con llegadas por ambas bandas por conducto de Ozziel Herrera y Diego Lainez, que cedían la de gajos a Ángel Correa. Pero, los representantes de la MLS marcaban a los de amarillo total en escalonamiento y así desechaban el peligro de la meta defendida por su arquero gaucho Oscar Ustari.

El nazareno chapín Mario Escobar decretó cuatro minutos de alargue en la batalla, que, al cumplirse el agregado, se decretó el final de la primera mitad. Durante este tiempo pudimos atestiguar que tanto los rosas como los amarillos no bajaron los brazos en cuestiones de ataque.

DOMINARON, PERO NO GANARON

Para la segunda mitad de la batalla, tanto los representantes de la MLS como los de la Liga BBVA MX no efectuaron ninguna modificación en el campo, ya que mandaron al campo nuevamente su oncena inicial. Quien ya no pudo regresar al banquillo del Inter de Miami fue su estratega Javier Mascherano, quien se excedió con sus reclamos al finalizar la primera parte.

Y solo pudo permanecer un minuto en el rectángulo verde el español Jordi Alba, quien se resintió de una lesión y en su lugar ingresó Noah Allen. Ambas escuadras salieron con un planteamiento netamente ofensivo. Si bien es cierto que la escuadra del ‘Conde’ Pizarro tuvo una ligera mayor posesión que la de Gajos, esto no pudo reflejarse en el desarrollo del partido.

La primera de peligro para el cuadro felino fue por medio de Diego Lainez, quien desde tres cuartos de cancha lanzó un ‘bazucazo’ de pierna derecha y el balón alcanzó a mecer el madero tras impactar el poste derecho del marco encomendado a Ustari. Por momentos, los de la ‘U’ se apoderaron del manejo del partido y el esférico se negaba a ingresar al arco enemigo.

Fue el momento en que ambos timoneles realizaron modificaciones entre sus gladiadores, por los de rosa ingresaron Benjamín Cremaschi y Marcelo Weigandt en lugar de Telasco Segovia y Ian Fray. Por los de amarillo entró Édgar López, sustituyendo a Nicolás Ibáñez.

A los 67' de acción, vino el 1-1 por conducto de Ángel Correa, quien se interna por la pradera izquierda ‘como cuchillo en mantequilla’ y de pierna derecha realiza el pase a la red por el centro de la portería, ante una nula estirada del cancerbero Oscar Ustari, que nada pudo hacer para evitar que el balón ingresara en su cabaña.

El momento fue para los de la UANL, que se apoderaron de las acciones ante unas ‘garzas’ que ‘no sentían lo duro, sino lo tupido’. Con el paso de los minutos, los del estado de Florida recompuso por momentos y llevó ‘agua a su molino’ con su formación marcada en un 4-2-3-1.

Nuevamente, una jugada polémica se presenta en el partido y de nueva cuenta Javier Aquino detiene con la mano la trayectoria del esférico. El nazareno guatemalteco Mario Escobar consulta en el VAR y se decreta la pena máxima. A los 89’ de acción, Luis Suárez convirtió de derecha para el 2-1 en favor del Inter de Miami.

El nazareno guatemalteco Mario Escobar consideró añadir seis minutos de reposición en el encuentro. A los 90+1 Édgar ‘Gacelo’ López remata de testa y el balón pasea por la línea de meta, iniciando su recorrido en el poste izquierdo y tocando ahora el madero derecho sin ingresar a la portería. Pero, ya terminado el tiempo añadido, se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.