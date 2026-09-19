Tigres cae 2-0 ante Juárez y sigue la mala racha

El conjunto felino mostró poca generación ofensiva y cayó ante el último lugar de la tabla, con doblete de Óscar Estupiñán para los Bravos

En un juego que tardó en generar emociones, Tigres volvió a mostrar poca idea futbolística en su visita a Juárez y volvió a perder en el Apertura 2026. Ahora cayó 2-0 ante el lugar 18 de la tabla general.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich todavía no empezaban el partido y ya tenían malas noticias, pues durante el calentamiento, Rômulo Zwarg sufrió una lesión muscular.

Ya en el encuentro, tuvieron que pasar 41 minutos para que se viera la primera llegada de peligro, la cual estuvo a cargo de los locales, cuando Nevárez remató en el área grande, pero la defensa felina desvió para mandarlo a tiro de esquina.

Ante este pobre partido, el central decidió agregar un solo minuto de añadido, en donde se siguió la tónica del encuentro.

Para la segunda parte, el juego cambió de idea, pues ambos equipos salieron con más intensidad.

Muestra de ello fue el gol anulado a Brunetta a pase del “Búfalo” al minuto 61, pues este último inició la jugada en fuera de juego.

Juárez entendió rápidamente que si dejaba vivo a Tigres podría perder los tres puntos, por lo que se volcó al ataque y solo tres minutos después los locales consiguieron un penal después de una falta de César Araujo.

Y aunque Nahuel intentó ganar el duelo mental, Óscar Estupiñán capitalizó la pena máxima y abrió el marcador desde el manchón penal.

Tras ese gol, Tigres se hizo con el balón, pero no podía acercarse al arco defendido por Jurado.

Pese a que Tigres controlaba el esférico, la idea futbolística era de Juárez y, después de un desborde de José Luis Rodríguez por la banda defendida por “Chuy” Garza, mandó un centro que Estupiñán remató de cabeza para firmar su doblete.

El cuadro universitario lo intentó, pero los fueras de lugar, las fallas y las atajadas clave de Sebastián Jurado impidieron que Tigres pudiera acercarse en el marcador.