Tigres busca romper ante León su mala racha durante octubre

Podremos darnos cuenta de que los Tigres no conocen lo que es ganar en este mes del terror cuando se miden a los Panzas Verdes

Este martes, arranca la Jornada 13 del Apertura 2026, y los Tigres de Vucetich, se estarán enfrentado al conjunto de Guanajuato, el León.

En este duelo de fieras, hay 45 partidos disputados entre sí en la historia de los torneos cortos, pero solamente existen cuatro que se han llevado a cabo en octubre.

Los cuatro antecedentes entre Tigres y León en octubre

Estos son los 4 partidos:

Apertura 2017: León 1-0 Tigres (14/10/2017)

Apertura 2016: León 3-2 Tigres (01/10/2016)

Apertura 2012: León 2-0 Tigres (13/10/2012)

Invierno 1998: Tigres 1-1 León (17/10/1998)

De acuerdo al dato anterior, podremos darnos cuenta de que los Tigres no conocen lo que es ganar en este mes del terror cuando se miden a los Panzas Verdes; y ahora, la gran oportunidad toma nueve años en volver a darse, y los nicolaítas, podrían apelar a la frase de: ¡No hay quinto malo!

Tigres tiene ventaja en el historial del Estadio Universitario

En los 23 partidos disputados en el Estadio Universitario entre estos equipos, los resultados se inclinan a favor de los de la UANL. Trece victorias, ocho empates y solamente dos derrotas cuando reciben al Rey de la Selva.

Tigres viene de conseguir el empate en casa de las Chivas, se encuentran en la posición trece de la tabla con 14 unidades, mientras que León, cayó en el Camp Nou en contra del superlíder, el América, pero aun así se mantiene dentro de puestos de liguilla con 18 puntos.

Con Vucetich, los hoy locales tienen cuatro partidos jugados en casa, y cuentan con tres victorias y un empate; por su parte, los de Gandolfi han disputado cinco duelos como visitantes, cuentan con una victoria, tres empates y una derrota.

Horario y transmisión del partido entre Tigres y León

El Estadio Universitario está listo para recibir este encuentro, y quizás cortar la mala racha de los Tigres ante León en octubre. El día de hoy a las 21:10 no te pierdas este partido de doble jornada a través de las pantallas de Azteca 7.