Tigres busca prolongar su dominio ante Santos en Torreón

La escuadra felina saltará al terreno de juego con su uniforme tradicional en amarillo; por su parte, los laguneros lo harán con su indumentaria verde y blanco

Para nadie es un secreto que el equipo de Santos Laguna ligue una racha negativa en este Apertura 2026, al conseguir mantenerse invicto de forma negativa con cinco derrotas en el torneo. Los dirigidos por el portugués Renato Manuel Alves Paiva no consiguen la victoria en el Estadio TSM Corona desde el domingo 26 de abril de 2026, cuando derrotaron 3-0 a ‘La Pandilla’ del Monterrey.

Esta noche, en punto de las 21:10 horas, los de la ‘U’ visitarán el coso ubicado en la Carretera Torreón-San Pedro en el Kilómetro 7, para enfrentar a los ‘Guerreros’. Ambas escuadras buscarán sacar el mejor de los resultados, que les ayude a salir de la parte baja de la tabla general y repuntar en la presente campaña.

Santa hegemonía de tigres

La escuadra felina saltará al terreno de juego con su uniforme tradicional en amarillo total; por su parte los laguneros lo harán con su característica indumentaria en donde resalta el color verde y blanco. El arbitraje para esta justa futbolera correrá a cargo del sinaloense Jesús Rafael López Valle.

Tigres domina el historial ante Santos Laguna

La historia marca que son 72 las batallas oficiales que han sostenido los de la ‘U’ en contra de los ‘Guerreros’, donde se consideran únicamente los duelos disputados en Liga y Liguilla, desde que se instauraron los torneos cortos.

Los auriazules han conquistado 30 victorias, por 25 empates y 17 derrotas, con 107 goles a favor y 84 en contra, para una diferencia de goles positiva de +23.

De las 107 dianas cantadas por los de amarillo y azul, diez fueron de André-pierre Gignac; seis tantos de Walter Gaitán; y cuatro anotaciones marcadas por Anselmo Vendrechovski, Héctor Mancilla y Javier Saavedra, respectivamente.