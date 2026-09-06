Tigres busca mantener su dominio sobre Necaxa en el Volcán

La escuadra de Tigres saltará al terreno de juego con su uniforme tradicional, que lo conforma el jersey en amarillo con vivos en azul

Esta noche en punto de las 19:00 horas el Estadio Universitario será testigo del duelo futbolero entre Tigres y Necaxa, correspondiente a la jornada siete del torneo de Apertura 2016 en la Liga BBVA Mx. Los ‘hidrorayos’ ligan 11 partidos oficiales de fase inicial y final que no se llevan los tres puntos del ‘Volcán; su última victoria fue de 2-0 y la consiguió en el Apertura 2016 con doblete del chileno Edson Puch.

Esta será la segunda ocasión en que el nuevo estratega de la ‘U’ Víctor Vucetich, se enfrente a su colega Martín Varini, su única contienda deportiva se realizó el viernes 10 de enero de 2025 con un empate de 1-1 entre el Mazatlán FC dirigido por el Profe ‘Vuce’ y el FC Juárez de Varini. Usted, amable lector, podrá sintonizar este duelo a través de las pantallas de Azteca 7.

Los felinos tienen su ‘pararrayo’

En el rectángulo verde del ‘Volcán’, la escuadra de Tigres saltará al terreno de juego con su uniforme tradicional, que lo conforma el jersey en amarillo con vivos en azul y blanco, pantaloncillo azul y medias amarillas; por su parte, el Necaxa lo hará con su indumentaria en playera blanca con rojo, corto y calcetones en color blanco. La nativa de Aguascalientes Karen Hernández Andrade será la Juez Central de este partido.

Tigres domina el historial ante Necaxa

La historia marca que son 48 las batallas oficiales que han sostenido los de la ‘U’ en contra de los ‘hidrorayos’, considerando únicamente los duelos disputados de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los auriazules han conquistado 20 victorias, por 15 empates y 13 derrotas, con 68 goles a favor y 52 en contra, para una diferencia de goles positiva de +16.

De las 68 dianas anotadas por los de amarillo y azul, 12 fueron de André-Pierre Gignac, cinco tantos de Irenio Soares y Juan Francisco Brunetta; cerrando el pelotón de artilleros Claudio Núñez y Walter Gaitán con cuatro dianas respectivamente.