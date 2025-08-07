Tigres busca cerrar la Leagues Cup con paso perfecto

En la continuación de la fecha tres de la Leagues Cup los dirigidos por el argentino Guido Pizarro se enfrentarán a la escuadra de Los Ángeles FC

En la continuación de la fecha tres de la Leagues Cup los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri se enfrentarán a la escuadra de Los Ángeles FC en el BMO Stadium; el cotejo será en punto de las 20:30 horas. Para este partido los de la ‘U’ llegan como el club mexicano con mayor cosecha de puntos del Torneo, al sumar seis unidades.

Si bien es cierto que, los de la UANL en sus últimos tres partidos oficiales -Liga Mx y Leagues Cup- jugados en la última semana suman tres victorias y 10 goles a favor, a los ‘Black and Gold’ un triunfo los colocaría en la siguiente ronda, pero dependen de los resultados que se arrojen en la jornada final.

LOS DE LA UANL NO PIERDEN ANTE LA FC

La historia marca que son dos las batallas que han sostenido los Tigres en contra de LAFC en competiciones internacionales, en la Final de la Concacaf Champions Cup de 2020 y en la Campeones Cup de 2023. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en uno de sus enfrentamientos y otro más igualaron en el marcador, pero se llevaron el triunfo en tanda de penales. Enviaron el esférico a besar las redes enemigas dos veces y les propinaron un pepinillo.

Los dos festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac y Hugo Ayala, quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar los tantos marcados. Cabe hacer mención que, referente al duelo de Campeones Cup tras un empate de 0-0 se definió desde los once pasos, la batalla la ganaron 4-2 los de la ‘U’ con anotaciones del francés Gignac, los argentinos Nicolás Ibáñez y Guido Pizarro, cerrando la cuenta Jesús Angulo.