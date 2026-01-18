Tigres arrastra una buena racha en 10 encuentros ante Toluca

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 19 de sus enfrentamientos y en 18 más igualaron en el marcador por 34 derrotas

Solamente han transcurrido un mes con tres días desde aquella Final del Apertura 2025 en donde los ‘Diablos rojos’ del Toluca se erigieron como monarcas ante Tigres, la noche del 14 de diciembre de 2025 en el Estadio Nemesio Diez. Pero… en los últimos 10 duelos jugados en el ‘Volcán’ en Torneos oficiales de Liga y Liguilla, los de la UANL únicamente han sido vencidos en una batalla ante los mexiquenses.

En un ambiente invernal en donde la temperatura oscilará los 15º a la hora del partido, el Estadio Universitario será la sede que albergue el encuentro correspondiente a la fecha 3 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX, en el que los de la ‘U’ recibirán a los ‘Choriceros’ en punto de las 19:00 horas.

El rectángulo verde del coso nicolaíta se engalanará para recibir a los últimos finalistas del Apertura 2025 y donde los Tigres saltarán al terreno de juego con su uniforme tradicional en amarillo total, mientras que Toluca lo hará totalmente vestido de negro y será el capitalino Óscar Mejía García el Juez Central de esta contienda.

EL ‘ROJO’ TIENE DOMINIO TOTAL SOBRE LOS FELINOS

La historia marca que son 71 las batallas oficiales que han sostenido los de Guido Pizarro en contra de los de Antonio Mohamed en torneos cortos, donde solamente se contabilizan los duelos disputados de Liga y Liguilla.

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 19 de sus enfrentamientos y en 18 más igualaron en el marcador por 34 derrotas, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 88 veces y les propinaron 107 pepinillos.

Los 88 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 12 veces, en otras seis ocasiones fue Walter Gaitán quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cinco anotaciones realizadas por el brasileño Kléber Boas y el argentino Lucas Lobos.