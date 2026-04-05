Tiger Woods tenía un opioide durante arresto en Florida: Policía

El golfista fue detenido el pasado viernes por daños a la propiedad y por negarse a una prueba de orina tras verse involucrado en un accidente de carretera

El golfista Tiger Woods llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba de forma "letárgica" durante su arresto tras un accidente vehicular en Florida, reveló este martes la Oficina del Algualcil del Condado de Martin, en Florida.

El reporte del arresto, difundido ahora a los medios, muestra que Woods estaba "sudando fuertemente" pese a estar en su vehículo, un Ford F-150 blanco, con aire acondicionado, además de hablar de forma "inusual" con los oficiales y presentar las pupilas dilatadas.

Aunque el deportista dio negativo a consumo de alcohol, se negó a una prueba de orina para detectar otras sustancias y los policías encontraron dos píldoras de hidrocodona en el bolsillo izquierdo de su pantalón, indicó el reporte.

Este medicamento es un analgésico aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) para tratar dolor crónico severo, pero también es un opioide "documentado en reportes nacionales de laboratorios criminales" usado para "uso y abuso ilícito", según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

El golfista, añadió el informe, tambaleaba al caminar y confesó que toma medicamentos que requieren prescripción médica.

"Con base en mis observaciones de Woods, cómo realizaba sus ejercicios (para la prueba de alcohol) y, con base en mi entrenamiento, conocimiento y experiencia, creí que sus capacidades normales eran disfuncionales, y no era capaz de operar con seguridad un vehículo", escribió la oficial Tatania Levenar.

En contraste, el deportista de 50 años le dijo a las autoridades que él estaba viendo su celular y cambiando la estación de radio durante el choque, lo que provocó el accidente en la localidad de la Isla de Júpiter.

El ganador de 15 'majors' conducía un todoterreno a gran velocidad sobre las 14:00 hora local del viernes pasado cuando intentó adelantar a una camioneta de limpieza que remolcaba un tráiler pequeño y, ante el volantazo para esquivarlo, volcó de lado y se vio obligado a salir por una de las ventanillas.

La Policía detuvo al golfista, quien quedó en libertad esa madrugada después de pasar varias horas en prisión tras el accidente de tráfico.