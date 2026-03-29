Tiger Woods queda libre tras accidente y arresto en Florida

Según el reporte, al intentar esquivarlo, el golfista perdió el control de su unidad, lo que provocó que el vehículo terminara volcado sobre uno de sus costados

Tiger Woods fue liberado la noche del viernes luego de permanecer varias horas bajo custodia tras un accidente automovilístico registrado en Jupiter, Florida, donde fue señalado por conducir bajo los efectos de sustancias aún no especificadas por las autoridades.

De acuerdo con reportes oficiales, el deportista abandonó las instalaciones del condado de Martin a bordo de un vehículo, en el asiento del copiloto, mientras era captado por medios locales que permanecían en el lugar.

Permanece bajo investigación por consumo de sustancias

Tras cubrir el monto de la fianza, Woods recuperó su libertad después de pasar alrededor de ocho horas detenido. El golfista enfrenta señalamientos por conducir bajo la influencia de sustancias, daños a la propiedad y por negarse a someterse a una prueba para detectar posible consumo de drogas.

El sheriff del condado de Martin, John Budenskiek, informó que el atleta dio negativo en la prueba de alcohol; sin embargo, evitó detallar qué tipo de sustancia podría haber influido en su estado al momento del incidente.

Accidente ocurrió cerca de su residencia

Los hechos se registraron durante la tarde del viernes, cuando el ganador de 15 torneos “major” circulaba a velocidad considerable e intentó rebasar un vehículo de mantenimiento que remolcaba un pequeño tráiler.

Según el reporte, al intentar esquivarlo, el golfista perdió el control de su unidad, lo que provocó que el vehículo terminara volcado sobre uno de sus costados.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, ni el propio Woods ni el otro conductor involucrado requirieron atención médica de gravedad.

Autoridades descartan presencia de drogas en el vehículo

Elementos de seguridad indicaron que durante la inspección del automóvil no se localizaron sustancias ilícitas ni medicamentos. No obstante, el sheriff señaló que el comportamiento del deportista mostraba indicios de encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

Tras el incidente, Woods fue trasladado a una comisaría local, donde permaneció bajo custodia antes de obtener su liberación.

“Sin importar quién sea la persona, la ley se aplica de la misma manera”, declaró la autoridad, al reiterar que el caso continúa bajo revisión.

Antecedentes y contexto

Este incidente se suma a otros episodios en la vida personal del golfista, cuya carrera ha estado marcada tanto por sus logros deportivos como por situaciones fuera del campo. A pesar de ello, Woods se mantiene como una de las figuras más influyentes en la historia del golf profesional.