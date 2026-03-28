Tiger Woods es detenido tras accidente vial en Florida

Según el reporte oficial, el golfista intentó rebasar un camión de limpieza mientras circulaba por una carretera de dos carriles

El golfista Tiger Woods fue arrestado el viernes luego de verse involucrado en un accidente automovilístico en el que su vehículo terminó volcado tras impactarse contra otro automóvil, de acuerdo con autoridades locales.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, informó que el deportista no sufrió lesiones de gravedad y logró salir por el lado del pasajero. Sin embargo, señaló que presentaba señales de deterioro y se sospecha que podría haber estado bajo los efectos de medicamentos al momento del incidente.

Intento de rebase habría provocado el percance

El accidente ocurrió poco después de las 14:00 horas en una zona cercana a la residencia de Woods, en Jupiter Island. Según el reporte oficial, el golfista intentó rebasar un camión de limpieza mientras circulaba por una carretera de dos carriles.

Durante la maniobra, el Land Rover se desvió para evitar una colisión frontal, pero terminó rozando la parte trasera de un remolque, lo que provocó que el vehículo volcara sobre el lado del conductor.

Antecedentes de incidentes viales y problemas legales

Este hecho representa la tercera ocasión en la que Woods se ve involucrado en un accidente automovilístico. El más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando su SUV se salió de una carretera en Los Ángeles, provocándole lesiones graves en las piernas y tobillos.

Tras ese accidente, el propio Woods reveló que los médicos consideraron la posibilidad de amputación debido a la magnitud de las heridas.

Además, en 2017 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, luego de que la policía lo encontrara dormido al volante de su vehículo. En ese caso, el golfista argumentó que había consumido una mezcla inadecuada de analgésicos y posteriormente se declaró culpable de conducción temeraria.

Regreso complicado a la competencia profesional

Desde el accidente de 2021, Woods ha participado en 11 torneos, aunque con resultados limitados, sin lograr colocarse cerca de los líderes en las competencias que ha completado.

El estadounidense, de 50 años, se encontraba en proceso de recuperación tras una cirugía de espalda realizada en septiembre, además de haber sufrido una ruptura del tendón de Aquiles en marzo de 2025, lo que lo mantuvo fuera de actividad durante gran parte de la temporada.

Su última aparición en un torneo oficial fue en el Abierto Británico de 2024, aunque recientemente participó en su liga de golf bajo techo TGL.

Trayectoria y decisiones pendientes en su carrera

A lo largo de su carrera, Woods ha conseguido 82 victorias en el PGA Tour, cifra que lo mantiene empatado en el récord histórico con Sam Snead, además de haber conquistado 15 torneos major, incluido el Masters de 2019.

Actualmente, el golfista también mantiene un rol activo dentro del circuito como presidente del Comité de Competencia del Futuro, participando en la reestructuración del PGA Tour.

Asimismo, enfrenta una decisión próxima sobre la posibilidad de asumir como capitán del equipo de Estados Unidos en la Ryder Cup 2027, que se disputará en Irlanda.