Tiene Tri examen ante Ghana previo al Mundial

A 20 días de inaugurar la justa mundialista frente a Sudáfrica, el conjunto dirigido por Javier Aguirre sostendrá un partido amistoso clave ante Ghana

La Selección Mexicana de futbol enfrenta esta noche a Ghana, en un partido amistoso en Puebla en el que el técnico Javier Aguirre probará a algunas de sus figuras fuera de forma para ver si tienen margen de recuperación para la Copa Mundial.

Aguirre asumirá este viernes como un examen de laboratorio el primero de sus tres últimos desafíos antes de enfrentar a Sudáfrica el 11 de junio en la inauguración del Mundial.

A tres semanas de ese juego, para el 'Vasco' la prioridad será comprobar la salud de algunas de sus figuras que en condiciones normales serían titulares, pero se recuperan de lesiones, han jugado poco y tienen tiempo limitado para mostrar que pueden ser parte del once inicial.

El centrocampista Édson Álvarez, del Fenerbahce de Turquía, suma poco más de 100 minutos este año con su equipo, algo similar al volante Luis Chávez, del Dínamo de Moscú, quienes este viernes deben aparecer en la formación de México para que el seleccionador vea cómo juegan ante un equipo africano que no tendrá a sus principales figuras.

Más que ganar, Aguirre estará atento a la forma deportiva del lateral izquierdo Mateo Chávez, del AZ Alkmaar de la Eredevisie, y la de Gilberto Mora, el gran talento joven del futbol azteca, quien pasó parte del año fuera de las canchas por pubalgia.

A unos días del Mundial, Aguirre navega por aguas turbulentas, criticado por tomar extrañas decisiones como la de asegurar el puesto al Mundial a 12 jugadores de la Liga MX, a quienes privó de jugar con sus equipos en la liguilla del Clausura 2026, en la que hubieran mantenido un buen ritmo.

El rival será poco exigente; situado en el 74 del ránking de FIFA, Ghana jugará con un equipo en el que no estarán las principales figuras del país involucradas en ligas europeas, entre ellas el delantero Antoine Semenyo, del Manchester City, y el centrocampista Thomas Partey, del Villarreal.

El seleccionador Carlos Queiroz observará a futbolistas de la liga local y otros con posibilidades de ser incluidos en el Mundial y, al igual que Aguirre, pondrá en segundo término el resultado en el amistoso.

Después de ese partido, México enfrentará a Australia, el próximo 30 de mayo en Pasadena; y a Serbia, el 4 de junio en Toluca.

El Tricolor en Azteca Deportes

Disfruta el partido amistoso de México ante Ghana a través de la pantalla de Azteca 7 a partir de las 7:50 de la tarde con la narración y comentarios del equipo de Azteca Deportes.