Tien vence a Tirante y avanza en el Masters de Canadá

Learner Tien superó a Thiago Tirante en octavos de final y buscará ante Daniel Mérida su pase a las semifinales en Canadá

El estadounidense Learner Tien avanzó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Canadá tras derrotar este domingo al argentino Thiago Agustín Tirante por 6-4 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante una hora y 49 minutos.

Tien, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial, consiguió remontar un inicio complicado y terminó imponiéndose sobre Tirante, número 65 del mundo, para mantener su camino en el torneo disputado en Montreal.

Tirante asegura su llegada al Top 50

Aunque quedó eliminado en los octavos de final, el argentino obtuvo los puntos necesarios para alcanzar por primera vez el Top 50 del ranking ATP, posición que ocupará cuando el organismo actualice oficialmente la clasificación.

Tirante comenzó el partido con fuerza y consiguió romper el servicio de Tien en el primer juego. Sin embargo, el estadounidense respondió en el cuarto juego y posteriormente volvió a conseguir un quiebre en el décimo, con el que cerró el primer set por 6-4.

El estadounidense cierra el partido

En la segunda manga, Tirante volvió a tomar ventaja al romper en blanco el servicio de Tien para colocarse 5-4 y quedar a un juego de igualar el encuentro.

La reacción del estadounidense fue inmediata. Tien generó tres oportunidades para definir el partido; Tirante logró salvar las dos primeras, pero no pudo evitar la tercera, que terminó con una pelota en la red y selló su eliminación.

Ahora, Tien se medirá el martes con el español Daniel Mérida, número 63 del mundo, por un lugar en las semifinales del Masters 1,000.

El enfrentamiento tendrá un atractivo especial, ya que ambos jugadores buscarán acceder por primera vez a la ronda de los cuatro mejores de un torneo de esta categoría.