¡Tiburón parisino! PSG anuncia el fichaje de Ferran Torres

Aunque el costo del traspaso no fue revelado, diversos medios especializados en fichajes afirman que este se dio por $50 millones de euros

El delantero internacional español Ferran Torres se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del París Saint-Germain tras alcanzarse un acuerdo con el FC Barcelona. El atacante valenciano firma un contrato por cinco temporadas y lucirá el dorsal número 9 en la plantilla dirigida por Luis Enrique.

Aunque los equipos no hicieron públicas las cifras oficiales de la transacción, el traspaso del jugador de 26 años se habría cerrado en torno a los 50 millones de euros.

FC Barcelona and Paris Saint-Germain reach agreement on transfer of Ferran Torres to the French club. pic.twitter.com/VS7GOQTeF5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2026 Factores clave del traspaso La operación responde a varios elementos contractuales y económicos que condicionaban el futuro del futbolista en el conjunto azulgrana: Situación contractual: A Ferran le restaba un solo año de contrato con el Barcelona.

Cláusula del Manchester City: Renovarle implicaba para el club catalán el pago obligatorio de ocho millones de euros adicionales al City.

Acreditación con la Selección: El valenciano llega catapultado tras anotar el gol de la victoria para España en la final del Mundial frente a Argentina (1-0). El exjugador del Valencia y Manchester City cierra así un ciclo de cuatro temporadas y media en el Barcelona, donde registró 65 goles en 207 partidos y conquistó tres Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. En el plano de selecciones, suma a su palmarés la Eurocopa 2024 y la reciente Copa del Mundo. "Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el PSG. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posibles", afirmó el delantero. Por su parte, el FC Barcelona emitió un comunicado expresando su "agradecimiento" al jugador por su dedicación durante su estancia en la entidad y le deseó suerte en esta nueva etapa. Ferran, que ya se reencontrará con el técnico que lo hizo debutar en la Selección en 2020, viaja a París tras haber recibido permiso institucional para ausentarse de la pretemporada culé.