Thomas Tuchel dejará el banquillo del Bayern Munich

El Bayern Munich sorprendió al mundo del fútbol al confirmar oficialmente la salida de Thomas Tuchel como director técnico del equipo alemán.

La noticia fue anunciada a través de un comunicado de prensa en el sitio web del club.

Aunque el comunicado no especifica los motivos exactos de la salida de Tuchel, se menciona que fue una decisión mutua entre el club y el entrenador.

Se especula que diferencias en la visión estratégica y deportiva podrían haber contribuido a esta separación.

Good luck for the future, Thomas Tuchel! Let’s at least end the season in a good way 🤝



