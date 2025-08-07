Thomas Müller ficha por el Vancouver Whitecaps de la MLS

Thomas Müller, de 35 años, llega al conjunto canadiense procedente del Bayern Munich, club en el que había militado durante toda su carrera

El Vancouver Whitecaps de la MLS anunció este miércoles el fichaje del alemán Thomas Müller, que abandonó este verano el Bayern Múnich, y que se suma a una larga lista de jugadores con amplia experiencia en Europa que desembarcaron recientemente en la competición doméstica norteamericana.

El club canadiense, actual subcampeón de la Concacaf Champions League, dio la bienvenida de Müller a través de un video publicado en la red social X, en el que mostró algunos de los momentos más destacados del mediapunta con su antiguo club.

El contrato de Müller alcanza al resto de la temporada 2025, e incluye una opción de Jugador Designado para 2026, informó en un comunicado el Vancouver Whitecaps.

Para completar el acuerdo, el equipo canadiense pagó $400,000 en Fondos de Adjudicación General (GAG) al FC Cincinnati, quien poseía los derechos sobre el alemán en caso de que recalase en la MLS.

"Esta hecho. Vamos Vancouver Whitecaps FC", escribió por su parte en X Müller, quien llega como agente libre tras no renovar su contrato con el Bayern Múnich después de 25 temporadas con los bávaros.

El Vancouver Whitecaps ocupa actualmente la segunda posición de la tabla de la Conferencia Oeste de la MLS, con 45 puntos, uno menos que el San Diego.

Müller se une así a una competición en la que también se encuentran otros veteranos con experiencia en el viejo continente, como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets o la reciente incorporación del Inter Miami, Rodrigo De Paul.