The Warning llevará rock al mediotiempo en la NFL con Arizona

La banda regiomontana fue confirmada para presentarse en un partido de Arizona, ampliando su presencia dentro del mercado deportivo y musical de EUA.

The Warning continúa ampliando su impacto internacional con una nueva plataforma de alto alcance. La agrupación mexicana fue confirmada para tocar en uno de los juegos de los Cardenales de Arizona dentro de la NFL, marcando otro paso significativo en la expansión de su carrera dentro del mercado de EUA y dentro del ecosistema deportivo más visto en ese país.

La información fue oficializada en la página de los Cardinals, donde se precisó que la presentación se realizará el domingo 23 de noviembre en el State Farm Stadium, durante el juego correspondiente a la Semana 12 entre Arizona y Jacksonville. La banda realizará el show musical del mediotiempo, una ventana que regularmente es utilizada por artistas con fuerte nivel de alcance y con creciente engagement dentro del público estadounidense.

Calling all fans of The Warning! 🎸



Don’t miss our special halftime show on Nov. 23, plus 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩𝙨 to catch your favorite team + band all on one epic Sunday!@TheWarningBand2 | #BirdGang — Arizona Cardinals (@AZCardinals) November 7, 2025

De Monterrey al State Farm Stadium

The Warning es una banda regiomontana conformada por las hermanas Villareal: Daniela, Paulina y Alejandra. La agrupación, fundada en 2013, se ha posicionado como uno de los proyectos mexicanos actuales con mayor crecimiento dentro del rock, destacando por su sonido hard rock y su rotación constante en audiencias jóvenes internacionales. Tras más de diez años de carrera, la banda ha consolidado su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

A nivel reconocimiento, han acumulado cada vez mayor visibilidad en medios especializados, además de múltiples presentaciones dentro de festivales y foros de gran capacidad. Parte de esa proyección también ha logrado conectar con fandoms globales, especialmente en países con tradición rockera en mercado anglo.

No es la primera vez que cruzan caminos con la liga

Este anuncio dentro del juego de Arizona no es el primer cruce entre The Warning y la NFL. La banda ya había aparecido dentro del videojuego Madden NFL 26 con su canción “S!CK”, lo que representó un primer acercamiento musical directo con dicha liga dentro de la esfera entretenimiento/gaming. Además, en abril participaron con San Francisco durante una selección dentro del Draft.

Con este nuevo escenario dentro del partido Cardinals vs. Jaguars, su presencia se integra ahora dentro de uno de los segmentos dentro de la NFL con mayor nivel de exposición: el show de mediotiempo, espacio que en EUA construye métricas de audiencia y recordación superiores al promedio televisivo de transmisión deportiva semanal.